Харьковский вуз предлагает обменять российские книги на деньги для ВСУ
Фото: НАУ им. Жуковского «ХАИ»
6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «Харьковский авиационный институт» открыл сбор русскоязычных книг.
«Если в ваших домашних библиотеках до сих пор есть книги советских или русских авторов, русские переводы или книги русских издательств, которые утратили свою актуальность и пропагандируют русскую/имперскую идеологию, приносите в ХАИ. Все книги будут отправлены на переработку, а полученные деньги будут переданы на нужды ВСУ», – говорится в сообщении.
Книги можно будет сдать на первом этаже в холле главного корпуса вуза.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «Харьковский авиационный институт» открыл сбор русскоязычных книг.".