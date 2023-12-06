Харьковский вуз предлагает обменять российские книги на деньги для ВСУ

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «Харьковский авиационный институт» открыл сбор русскоязычных книг.

«Если в ваших домашних библиотеках до сих пор есть книги советских или русских авторов, русские переводы или книги русских издательств, которые утратили свою актуальность и пропагандируют русскую/имперскую идеологию, приносите в ХАИ. Все книги будут отправлены на переработку, а полученные деньги будут переданы на нужды ВСУ», – говорится в сообщении.

Книги можно будет сдать на первом этаже в холле главного корпуса вуза.