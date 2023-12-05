Для ВСУ. Главную елку страны у Бахмута поставил волонтер из Харькова (видео)

На днях сети облетело фото елки, которая появилась в 6 км от Бахмута. Ее установил, чтобы подбодрить бойцов ВСУ, харьковский волонтер Евгений Ткачев.

Видео, как устанавливал и закреплял елку, мужчина разместил на своей странице в Facebook.

«Кто-то против установки елок, говорит, пусть все деньги будут на ВСУ. А мы и на ВСУ деньги, и елку поставим», – комментирует Ткачев.

«Возможно, моя сегодняшняя публикация об «игре в Санту», некоторым не понравится. Но я верю, что точка напоминания о Рождестве поднимет настроение и даст надежду многим, кто будет проезжать мимо нее в нескольких километрах от фронта, едущих на «0» возле Бахмута. К сожалению, для некоторых из них это будет в последнее. Так пусть лучше увидят елку, чем обезображенный россиянами пейзаж», – объяснил волонтер.