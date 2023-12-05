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Для ЗСУ. Головну ялину країни біля Бахмута поставив волонтер з Харкова (відео)

Суспільство 17:20   05.12.2023
Оксана Якушко

Днями мережі облетіло фото ялинки, яка з’явилася за 6 км від Бахмута. Її встановив, щоб підбадьорити бійців ЗСУ, харківський волонтер Євген Ткачов.

Відео, як встановлював і закріплював ялинку, чоловік розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Хтось проти встановлення ялинок, каже, нехай усі гроші будуть на ЗСУ. А ми і на ЗСУ гроші, і ялинку поставимо», – коментує Ткачов.

«Можливо, моя сьогоднішня публікація про “гру в Санту”, декому не сподобається. Але я вірю, що цяточка нагадування про Різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї в кількох км від фронту, їдучі на “0” біля Бахмуту. Нажаль, для декого з них це буде в останнє. Так нехай краще побачать ялинку, ніж спотворений росіянами пейзаж», – пояснив волонтер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 17:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями мережі облетіло фото ялинки, яка з’явилася за 6 км від Бахмута. Її встановив, щоб підбадьорити бійців ЗСУ, харківський волонтер Євген Ткачов.".