Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

555 різдвяних ялинок. Німець побив світовий рекорд, прикрасивши свій будинок

Світ 15:47   05.12.2023
Оксана Якушко
555 різдвяних ялинок. Німець побив світовий рекорд, прикрасивши свій будинок

57-річний Томас Йеромін та його дружина Сюзанна з містечка Рінтельн на півночі Німеччини встановили світовий рекорд з «найприкрашеніших різдвяних ялинок в одному місці», повідомляє BILD.

У власному будинку площею 180 м² вони розмістили 555 лісових красунь. Усього їм знадобилося близько 108 000 куль та 48 000 вогників. В одній вітальні вони помістили 89 дерев. Інші дерева розташувалися в спальні, коридорі і навіть у ванній та туалеті. Досягнення офіційно підтвердив Інститут рекордів Німеччини.

Німецька пара не забуває про економію. Оскільки ціни на електроенергію зростають, вони перейшли на економічні світлодіоди у гірляндах. А вже на 6 січня вони планують повністю демонтувати казковий ліс. Поки що подивитися на диво-будинок приїжджають гості з усієї Німеччини та навіть з інших країн.

Читайте також: Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харківщині допоможе у відновленні потужний французький регіон
Харківщині допоможе у відновленні потужний французький регіон
05.12.2023, 15:46
РФ вдарила по прикордонню Харківщини: є руйнування (оновлено)
РФ вдарила по прикордонню Харківщини: є руйнування (оновлено)
05.12.2023, 15:12
Начальник Харківського гарнізону Мельник подякував Залужному (фото)
Начальник Харківського гарнізону Мельник подякував Залужному (фото)
05.12.2023, 14:49
У Харкові завтра вранці закриють дві станції метро, пустять автобус
У Харкові завтра вранці закриють дві станції метро, пустять автобус
05.12.2023, 14:12
На Харківщині зросла активність ворожих ДРГ: яка їхня мета – коментар ДПСУ
На Харківщині зросла активність ворожих ДРГ: яка їхня мета – коментар ДПСУ
05.12.2023, 13:53
На Харківщині – ДТП із постраждалими: зіткнулися дві автівки (фото)
На Харківщині – ДТП із постраждалими: зіткнулися дві автівки (фото)
05.12.2023, 13:13

Новини за темою:

15:06
Епідемія запалення легень у дітей у Китаї – загроза для Європи чи ні?
14:32
Новий ворог України – втома від війни на Заході і зниження військової допомоги
16:13
США і Німеччина хочуть змусити Зеленського піти на переговори з РФ
17:37
П’ятьох дітей забрали в Європі від батьків, які виїхали з Харківщини
16:02
Дитячий садок «Анна Франк» перейменують у Німеччині на вимогу мігрантів

Ви читали новину: «555 різдвяних ялинок. Німець побив світовий рекорд, прикрасивши свій будинок»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 15:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний Томас Йеромін та його дружина Сюзанна з містечка Рінтельн на півночі Німеччини встановили світовий рекорд з «найприкрашеніших різдвяних ялинок в одному місці», повідомляє BILD.".