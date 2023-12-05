555 різдвяних ялинок. Німець побив світовий рекорд, прикрасивши свій будинок
57-річний Томас Йеромін та його дружина Сюзанна з містечка Рінтельн на півночі Німеччини встановили світовий рекорд з «найприкрашеніших різдвяних ялинок в одному місці», повідомляє BILD.
У власному будинку площею 180 м² вони розмістили 555 лісових красунь. Усього їм знадобилося близько 108 000 куль та 48 000 вогників. В одній вітальні вони помістили 89 дерев. Інші дерева розташувалися в спальні, коридорі і навіть у ванній та туалеті. Досягнення офіційно підтвердив Інститут рекордів Німеччини.
Німецька пара не забуває про економію. Оскільки ціни на електроенергію зростають, вони перейшли на економічні світлодіоди у гірляндах. А вже на 6 січня вони планують повністю демонтувати казковий ліс. Поки що подивитися на диво-будинок приїжджають гості з усієї Німеччини та навіть з інших країн.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: германия, гирлянда, дерево, дом, елка, немец, рекорд, Рождество, украшение;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 15:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний Томас Йеромін та його дружина Сюзанна з містечка Рінтельн на півночі Німеччини встановили світовий рекорд з «найприкрашеніших різдвяних ялинок в одному місці», повідомляє BILD.".