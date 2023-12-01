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Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки

Суспільство 15:53   01.12.2023
Вікторія Яковенко
Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки

Усі громади Красноградського району цьогоріч відмовились від встановлення центральних новорічних ялинок.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Сахновщинської селищної ради.

«Враховуючи надскладну ситуацію в нашій країні, а саме кровопролитну війну, спричинену злочинними діями окупантів, на рівні району прийнято рішення цьогоріч не встановлювати новорічні ялинки в жодній громаді Красноградського району. Згідно з цим рішенням у нашій громаді центральна новорічна ялинка встановлена не буде», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,у Чугуївській міській громаді вирішили не проводити жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з ТЕБ та НС. У громаді планують організувати лише новорічні фотозони.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 15:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі громади Красноградського району цьогоріч відмовились від встановлення центральних новорічних ялинок.".