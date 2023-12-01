Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки
Усі громади Красноградського району цьогоріч відмовились від встановлення центральних новорічних ялинок.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Сахновщинської селищної ради.
«Враховуючи надскладну ситуацію в нашій країні, а саме кровопролитну війну, спричинену злочинними діями окупантів, на рівні району прийнято рішення цьогоріч не встановлювати новорічні ялинки в жодній громаді Красноградського району. Згідно з цим рішенням у нашій громаді центральна новорічна ялинка встановлена не буде», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,у Чугуївській міській громаді вирішили не проводити жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з ТЕБ та НС. У громаді планують організувати лише новорічні фотозони.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громады, елки, Красноградский, новогодние, район, устанавливать, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі громади Красноградського району цьогоріч відмовились від встановлення центральних новорічних ялинок.".