Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки

Усі громади Красноградського району цьогоріч відмовились від встановлення центральних новорічних ялинок.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Сахновщинської селищної ради.

«Враховуючи надскладну ситуацію в нашій країні, а саме кровопролитну війну, спричинену злочинними діями окупантів, на рівні району прийнято рішення цьогоріч не встановлювати новорічні ялинки в жодній громаді Красноградського району. Згідно з цим рішенням у нашій громаді центральна новорічна ялинка встановлена не буде», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,у Чугуївській міській громаді вирішили не проводити жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з ТЕБ та НС. У громаді планують організувати лише новорічні фотозони.