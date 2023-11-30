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Тільки фотозони: у місті на Харківщині відмовилися від новорічних гулянь

Суспільство 21:50   30.11.2023
Олена Нагорна
Тільки фотозони: у місті на Харківщині відмовилися від новорічних гулянь

У Чугуївській міській громаді Харківської області не планується жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят.

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється у телеграм-каналі громади.

У населених пунктах Чугуївської громади будуть організовані новорічні фотозони з використанням обладнання, яке було придбане ще до війни, проте жодних масових заходів проводитись не буде“, — йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 21:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В У Чугуївській міській громаді Харківської області не планується жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят.".