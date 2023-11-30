Тільки фотозони: у місті на Харківщині відмовилися від новорічних гулянь

У Чугуївській міській громаді Харківської області не планується жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят.

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється у телеграм-каналі громади.

“У населених пунктах Чугуївської громади будуть організовані новорічні фотозони з використанням обладнання, яке було придбане ще до війни, проте жодних масових заходів проводитись не буде“, — йдеться у публікації.

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