Тільки фотозони: у місті на Харківщині відмовилися від новорічних гулянь
У Чугуївській міській громаді Харківської області не планується жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят.
Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється у телеграм-каналі громади.
“У населених пунктах Чугуївської громади будуть організовані новорічні фотозони з використанням обладнання, яке було придбане ще до війни, проте жодних масових заходів проводитись не буде“, — йдеться у публікації.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новый год, праздники, Харьков., Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В У Чугуївській міській громаді Харківської області не планується жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят.".