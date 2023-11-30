Только фотозоны: в городе на Харьковщине отказались от новогодних гуляний

В Чугуевской городской громаде Харьковской области не планируется никаких массовых мероприятий на открытом воздухе по случаю Рождества, Нового года и других зимних праздников.

Такое решение приняли на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается в Telegram-канале громады.

«В населенных пунктах Чугуевской громады будут организованы новогодние фотозоны с использованием оборудования, которое было приобретено еще до войны, однако никаких массовых мероприятий проводиться не будет», — говорится в публикации.

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