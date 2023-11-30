Только фотозоны: в городе на Харьковщине отказались от новогодних гуляний
Фото: Чугуевская громада
В Чугуевской городской громаде Харьковской области не планируется никаких массовых мероприятий на открытом воздухе по случаю Рождества, Нового года и других зимних праздников.
Такое решение приняли на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается в Telegram-канале громады.
«В населенных пунктах Чугуевской громады будут организованы новогодние фотозоны с использованием оборудования, которое было приобретено еще до войны, однако никаких массовых мероприятий проводиться не будет», — говорится в публикации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новый год, праздники, Харьков., Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ЧВ Чугуевской городской громаде Харьковской области не планируется никаких массовых мероприятий на открытом воздухе по случаю Рождества, Нового года и других зимних праздников.".