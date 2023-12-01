Несколько громад на Харьковщине не будут устанавливать новогодние елки

Все громады Красноградского района отказались от установления центральных новогодних елок.

Об этом сообщили на Facebook-странице Сахновщинского поселкового совета.

«Учитывая сверхсложную ситуацию в нашей стране, а именно кровопролитную войну, вызванную преступными действиями оккупантов, на уровне района принято решение не устанавливать новогодние елки ни в одной громаде Красноградского района. Согласно этому решению, в нашей громаде центральная новогодняя елка установлена не будет», — говорится в сообщении.

Напомним, в Чугуевской городской громаде решили не проводить никаких массовых мероприятий на открытом воздухе по случаю Рождества, Нового года и других зимних праздников. Такое решение приняли на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС. В громаде планируют организовать только новогодние фотозоны.