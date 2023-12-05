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555 рождественских ёлок. Немец побил мировой рекорд, украсив дом с размахом

Мир 15:47   05.12.2023
Оксана Якушко
555 рождественских ёлок. Немец побил мировой рекорд, украсив дом с размахом

57-летний Томас Йеромин и его супруга Сюзанна из городка Ринтельн на севере Германии установили мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте», сообщает BILD.

В собственном доме площадью 180 м² они разместили 555 лесных красавиц. Всего им понадобилось около 108 000 шаров и 48 000 огоньков. В одной гостиной они уместили 89 деревьев. Другие деревья расположились в спальне, коридоре и даже в ванной и туалете. Достижение официально подтвердил Институт рекордов Германии.

Немецкая чета не забывает об экономии. Поскольку цены на электроэнергию растут, они перешли на экономичные светодиоды в гирляндах. А уже к 6 января они планируют полностью демонтировать сказочный лес. Пока что посмотреть на чудо-дом приезжают гости со всей Германии и даже из других стран.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 15:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний Томас Йеромин и его супруга Сюзанна из городка Ринтельн на севере Германии установили мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте», сообщает BILD.".