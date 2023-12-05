555 рождественских ёлок. Немец побил мировой рекорд, украсив дом с размахом
57-летний Томас Йеромин и его супруга Сюзанна из городка Ринтельн на севере Германии установили мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте», сообщает BILD.
В собственном доме площадью 180 м² они разместили 555 лесных красавиц. Всего им понадобилось около 108 000 шаров и 48 000 огоньков. В одной гостиной они уместили 89 деревьев. Другие деревья расположились в спальне, коридоре и даже в ванной и туалете. Достижение официально подтвердил Институт рекордов Германии.
Немецкая чета не забывает об экономии. Поскольку цены на электроэнергию растут, они перешли на экономичные светодиоды в гирляндах. А уже к 6 января они планируют полностью демонтировать сказочный лес. Пока что посмотреть на чудо-дом приезжают гости со всей Германии и даже из других стран.
Читайте также: Несколько громад на Харьковщине не будут устанавливать новогодние елки
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: германия, гирлянда, дерево, дом, елка, немец, рекорд, Рождество, украшение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «555 рождественских ёлок. Немец побил мировой рекорд, украсив дом с размахом»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 15:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний Томас Йеромин и его супруга Сюзанна из городка Ринтельн на севере Германии установили мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте», сообщает BILD.".