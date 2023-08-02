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П’яний харків’янин вигнав з квартири дружину і залишився наодинці з немовлям

Події 14:04   02.08.2023
Вікторія Яковенко
П’яний харків’янин вигнав з квартири дружину і залишився наодинці з немовлям Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські Харкова склали адміністративний протокол щодо чоловіка за скоєння домашнього насильства.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області,  31 липня до них звернулася 28-річна жінка й повідомила, що між нею та чоловіком виник конфлікт. Кривдник вигнав з квартири дружину та залишився з 5-місячною дитиною.

Поліцейські до квартири потрапити не змогли, чоловік не відчиняв, довелося викликати співробітників ДСНС. За допомогою спеціальних засобів рятувальники потрапили до квартири через вікно на 5 поверсі та відчинили двері зсередини.

В квартирі правоохоронці виявили немовля та 33-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння, він спав.

Щодо чоловіка поліцейські склали протокол за ч.1 ст.173-2 КУпАП.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 14:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські Харкова склали адміністративний протокол щодо чоловіка за скоєння домашнього насильства.".