П’яний харків’янин вигнав з квартири дружину і залишився наодинці з немовлям
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські Харкова склали адміністративний протокол щодо чоловіка за скоєння домашнього насильства.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 31 липня до них звернулася 28-річна жінка й повідомила, що між нею та чоловіком виник конфлікт. Кривдник вигнав з квартири дружину та залишився з 5-місячною дитиною.
Поліцейські до квартири потрапити не змогли, чоловік не відчиняв, довелося викликати співробітників ДСНС. За допомогою спеціальних засобів рятувальники потрапили до квартири через вікно на 5 поверсі та відчинили двері зсередини.
В квартирі правоохоронці виявили немовля та 33-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння, він спав.
Щодо чоловіка поліцейські склали протокол за ч.1 ст.173-2 КУпАП.
Читайте також: Злочинці у Харкові продавали фіктивні водійські права по 7 тис грн
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «П’яний харків’янин вигнав з квартири дружину і залишився наодинці з немовлям»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські Харкова склали адміністративний протокол щодо чоловіка за скоєння домашнього насильства.".