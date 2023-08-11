Посварилися: на Харківщині чоловік вдарив дружину ножем у шию

В Харківській області під час сімейної сварки чоловік ледь не вбив власну дружину. Злочин випадково розкрив поліцейський, який завітав до подружжя.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 9 серпня поліцейський офіцер громади Микола Колотило зайшов до мешканки селища Андріївка уточнити дані у справі про адміністративне правопорушення. Правоохоронця зустрів чоловік жінки та повідомив, що дружини немає вдома. У цей час з будинку вибігла жінка зі слідами крові на тілі.

Поліцейський затримав 51-річного чоловіка, надав домедичну допомогу постраждалій та викликав «швидку».

Правоохоронці встановили, що чоловік вдарив дружину ножем під час сімейної сварки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.