Мужчину, который почти 10 лет назад убил человека, задержали в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове полицейские поймали мужчину, который два года находился в розыске за убийство человека.
Речь идет о событиях 2014 года. Тогда вечером 3 декабря злоумышленник в автомобиле «Daewoo Sens» нанес водителю ножевое ранение в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.
В 2021 году суд назначил подозреваемому 12 лет тюрьмы. Однако злоумышленник начал скрываться, его объявили в розыск.
12 сентября копы задержали 32-летнего беглеца в Харькове.
«В ближайшее время мужчину направят к месту лишения свободы для отбывания наказания», – добавили в полиции.
Читайте также: 30-летний мужчина забил кулаками жену, его задержали в Харькове – прокуратура
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Мужчину, который почти 10 лет назад убил человека, задержали в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские поймали мужчину, который два года находился в розыске за убийство человека.".