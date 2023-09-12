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Мужчину, который почти 10 лет назад убил человека, задержали в Харькове

Общество 13:33   12.09.2023
Виктория Яковенко
Мужчину, который почти 10 лет назад убил человека, задержали в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские поймали мужчину, который два года находился в розыске за убийство человека.

Речь идет о событиях 2014 года. Тогда вечером 3 декабря злоумышленник в автомобиле «Daewoo Sens» нанес водителю ножевое ранение в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

В 2021 году суд назначил подозреваемому 12 лет тюрьмы. Однако злоумышленник начал скрываться, его объявили в розыск.

12 сентября копы задержали 32-летнего беглеца в Харькове.

«В ближайшее время мужчину направят к месту лишения свободы для отбывания наказания», – добавили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 13:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские поймали мужчину, который два года находился в розыске за убийство человека.".