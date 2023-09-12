Парень, жестоко убивший девушку на Холодной Горе в Харькове, отсидит 15 лет

Адвокаты убийцы хотели скостить ему срок за решеткой до 12 лет и уменьшить объем компенсации, но проиграли в суде, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июне 2019 года парень, находясь у оврага недалеко от Лысой Горы в Харькове, нанес своей знакомой многочисленные удары по голове. Тогда злоумышленнику было 16 лет.

Считая, что ранения недостаточные для смерти, парень ножом несколько раз ударил по телу потерпевшей, после чего девушка умерла.

Затем парень похоронил ее недалеко от дома, где проживал.

Червонозаводской районный суд Харькова 26 октября 2021 признал виновным 18-летнего парня по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины), и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также убийца должен выплатить матери потерпевшей 1 млн. грн. моральный вред.

Адвокаты хотели обжаловать приговор и подали апелляцию, где просили снизить срок лишения свободы до 12 лет и уменьшить компенсацию морального вреда до 300 тысяч гривен.

Но коллегия судей Полтавского апелляционного суда поддержала позицию прокуроров и оставила в силе решение первой инстанции.