Вночі у Харкові сталося подвійне вбивство: поліція затримала підозрюваного
У Харкові під час бійки раніше судимий чоловік наніс смертельні ножові поранення своїм товаришам.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, вночі 19 вересня близько 1:00 до правоохоронців надійшло повідомлення, що по вулиці Кам’янець-Подільська у Харкові сталася бійка.
На місці події правоохоронці знайшли тіла 62 та 39-річних чоловіків з ознаками насильницької смерті.
Поліцейські встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв вдома між трьома знайомими сталася сварка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 43-річний чоловік наніс ножові поранення своїм товаришам, від яких вони померли.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Зловмисника затримали.
«Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – зазначили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під час бійки раніше судимий чоловік наніс смертельні ножові поранення своїм товаришам.".