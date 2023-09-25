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Пьяный мужчина хотел порезать ножом подростков в Харьковской области

Происшествия 18:47   25.09.2023
Оксана Якушко
Пьяный мужчина хотел порезать ножом подростков в Харьковской области

В Краснограде возле одного из магазинов города 24-летний местный житель ругался прохожими и посетителями супермаркета и размахивал ножом, сообщили в Нацполиции.

Мужчина также пытался ударить ножом 17-летнего парня и 15-летнюю девушку.

Правоохранители задержали мужчину. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Красноградского районного управления полиции сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 18:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Краснограде возле одного из магазинов города 24-летний местный житель ругался прохожими и посетителями супермаркета и размахивал ножом, сообщили в Нацполиции.".