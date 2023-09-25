Пьяный мужчина хотел порезать ножом подростков в Харьковской области

В Краснограде возле одного из магазинов города 24-летний местный житель ругался прохожими и посетителями супермаркета и размахивал ножом, сообщили в Нацполиции.

Мужчина также пытался ударить ножом 17-летнего парня и 15-летнюю девушку.

Правоохранители задержали мужчину. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Красноградского районного управления полиции сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.