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Облив дітей бензином і підпалив. Жителю Харківщини загрожує строк до довічного

Події 22:09   28.11.2023
Олена Нагорна
Облив дітей бензином і підпалив. Жителю Харківщини загрожує строк до довічного

Правоохоронці кваліфікували подію у селі Станичне Красноградського району Харківської області, де 40-річний п’яний місцевий житель облив бензином п’ятьох підлітків та підпалив, за ч. 2 ст. 15 та п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

П’ятьох підлітків віком від 11 до 17 років направили до медустанови. Нині їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними відомства, інформація про подію в магазині надійшла близько 16:30 28 листопада. З місця правоохоронці вилучили пластикову пляшку з бензином та верхній одяг потерпілих зі слідами горіння.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.


Фото: ГУ НП у Харківській області

Раніше начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео, як у селі Станичне місцевий житель обливає бензином компанію з п’яти підлітків – чотирьох дівчат та хлопця. Болвінов повідомив, що діти встигли втекти, а чоловіка затримали. Безробітний, який зловживає спиртним, у момент скоєння злочину також був п’яний.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 22:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ПрПравоохоронці кваліфікували подію у селі Станичне Красноградського району Харківської області, де 40-річний п’яний місцевий житель облив бензином п’ятьох підлітків та підпалив, за ч. 2 ст. 15 та п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.".