Облив дітей бензином і підпалив. Жителю Харківщини загрожує строк до довічного
Правоохоронці кваліфікували подію у селі Станичне Красноградського району Харківської області, де 40-річний п’яний місцевий житель облив бензином п’ятьох підлітків та підпалив, за ч. 2 ст. 15 та п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.
П’ятьох підлітків віком від 11 до 17 років направили до медустанови. Нині їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За даними відомства, інформація про подію в магазині надійшла близько 16:30 28 листопада. З місця правоохоронці вилучили пластикову пляшку з бензином та верхній одяг потерпілих зі слідами горіння.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Раніше начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео, як у селі Станичне місцевий житель обливає бензином компанію з п’яти підлітків – чотирьох дівчат та хлопця. Болвінов повідомив, що діти встигли втекти, а чоловіка затримали. Безробітний, який зловживає спиртним, у момент скоєння злочину також був п’яний.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бензин, облил, подростки, поліція, станичное, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 22:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ПрПравоохоронці кваліфікували подію у селі Станичне Красноградського району Харківської області, де 40-річний п’яний місцевий житель облив бензином п’ятьох підлітків та підпалив, за ч. 2 ст. 15 та п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.".