Облив підлітків бензином і підпалив. Жителю Харківщини повідомили про підозру

Слідчі повідомили про підозру 40-річному жителю села Станичне Красноградського району Харківської області, який 28 листопада напідпитку в місцевому магазині облив бензином п’ятьох підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив.

Дії чоловіка раніше кваліфікували за ч. 2 ст. 15 та п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ, за що передбачено до 15 років в’язниці чи довічне позбавлення волі, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці нагадують, що діти тілесних ушкоджень не отримали, а з місця події вилучили речові докази.

Напередодні начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео, як у селі Станичне місцевий житель обливає бензином компанію з п’яти підлітків – чотирьох дівчат та хлопця. Болвінов повідомив, що діти встигли втекти, а чоловіка затримали. Безробітний, який зловживає спиртним, у момент скоєння злочину також був п’яний.