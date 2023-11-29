Облил подростков бензином и поджег. Жителю Харьковщины сообщили о подозрении
Следователи сообщили о подозрении 40-летнему жителю села Станичное Красноградского района Харьковской области, который 28 ноября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в местном магазине облил бензином пятерых подростков в возрасте от 11 до 17 лет и поджег.
Действия мужчины ранее квалифицировали по ч. 2 ст. 15 и п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ, за что предусмотрено до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители напоминают, что дети телесные повреждения не получили, а с места происшествия изъяли вещественные доказательства.
Накануне начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео, как в селе Станичное местный житель обливает бензином компанию из пяти подростков — четырех девочек и мальчика. Болвинов сообщил, что дети успели убежать, а мужчину задержали. Безработный, который злоупотребляет спиртным, в момент совершения преступления также был пьян.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бензин, підозра., поджег, подростки, полиция, станичное, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении 40-летнему жителю села Станичное Красноградского района Харьковской области, который 28 ноября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в местном магазине облил бензином пятерых подростков в возрасте от 11 до 17 лет и поджег.".