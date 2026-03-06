Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, как в Украине намерены стабилизировать ситуацию на рынке топлива.
Пост о ситуации, которая уже вывела из равновесия водителей, Свириденко написала днем 6 марта. Рост цен на топливо она прямо связала с военными действиями на Ближнем Востоке.
«Для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания «Укрнафта» будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях. Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику. Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка», — проинформировала Свириденко.
Профильные министерства озаботятся обеспечение топливом в первую очередь Сил обороны, а также — аграриев, ведь скоро — посевная. Также руководство Украины работает с международными партнерами — чтобы увеличить объем импорта горючего.
Отметим, рост цен на топливо наблюдается не только в Украине. Это общемировая тенденция, которая связана с ростом цен на нефть. Он же начался после того, как Израиль и США атаковали Иран. Режим аятолл в ответ не только начал обстреливать почти всех соседей в регионе, но и заявил о перекрытии Ормузского пролива — одной из важнейших морских артерий для транспортировки нефти.
Зеленский обсудил с Катаром и Эмиратами защиту от «шахедов»: чем поможет Украина
«Интересно, что те люди, которые в субботу так радовались мести Ирану и отвергали рациональные аргументы о вреде для Украины от этой войны, сегодня кричат о заговоре на рынке бензина и хотят видеть дешевое топливо на фоне роста цены на нефть на 30 процентов», — прокомментировал происходящее инвестиционный банкир Сергей Фурса.
