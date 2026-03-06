Live

Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты

Политика 14:07   06.03.2026
Оксана Горун
Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты Фото: ХГС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, как в Украине намерены стабилизировать ситуацию на рынке топлива.

Пост о ситуации, которая уже вывела из равновесия водителей, Свириденко написала днем 6 марта. Рост цен на топливо она прямо связала с военными действиями на Ближнем Востоке.

«Для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания «Укрнафта» будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях. Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику. Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка», — проинформировала Свириденко.

Профильные министерства озаботятся обеспечение топливом в первую очередь Сил обороны, а также — аграриев, ведь скоро — посевная. Также руководство Украины работает с международными партнерами — чтобы увеличить объем импорта горючего.

Отметим, рост цен на топливо наблюдается не только в Украине. Это общемировая тенденция, которая связана с ростом цен на нефть. Он же начался после того, как Израиль и США атаковали Иран. Режим аятолл в ответ не только начал обстреливать почти всех соседей в регионе, но и заявил о перекрытии  Ормузского пролива — одной из важнейших морских артерий для транспортировки нефти.

Читайте также: Зеленский обсудил с Катаром и Эмиратами защиту от «шахедов»: чем поможет Украина

«Интересно, что те люди, которые в субботу так радовались мести Ирану и отвергали рациональные аргументы о вреде для Украины от этой войны, сегодня кричат ​​о заговоре на рынке бензина и хотят видеть дешевое топливо на фоне роста цены на нефть на 30 процентов», — прокомментировал происходящее инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 13:01
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
06.03.2026, 06:00
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе
Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе
06.03.2026, 08:55
В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА
В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА
06.03.2026, 10:04
Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео)
Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео)
06.03.2026, 14:36

Новости по теме:

17.09.2025
В Харькове за год стало меньше АЗС на 2%: есть ли дефицит топлива
09.04.2025
Едва не сжег соседей в подвале — прокуратура Харьковщины оспаривает решение
19.04.2024
Житель Харьковщины поставлял на АЗС контрафактное топливо: что ему грозит
12.02.2024
Более 10 тысяч м² земли загрязнены из-за утечки топлива в Харькове – Болвинов
30.11.2023
Мужчину, облившего бензином детей на Харьковщине, арестовали на 2 месяца


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 14:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, как в Украине намерены стабилизировать ситуацию на рынке топлива".