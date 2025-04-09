Едва не сжег соседей в подвале — прокуратура Харьковщины оспаривает решение

Мужчину, который, по данным следствия, во время оккупации села Русская Лозовая чуть не сжег жителей в подвале, признали виновным в хулиганстве. Однако прокуроры с решением не согласны и подали апелляцию.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что речь идет о событиях апреля 2022-го. Тогда, отмечают, фигурант вместе с другими односельчанами скрывался от обстрелов в подвале многоэтажки.

«Вечером две женщины готовили жареную картошку своим детям. Мужчина зашел в их комнату и начал кричать, что ему не нравится запах пищи. Во время ссоры он схватил канистру с бензином и облил женщин. Топливо также попало и на других стоящих рядом людей. Это все он делал в присутствии маленьких детей», — рассказали правоохранители.

Мужчину остановили люди, которые прибежали на крики. В прокуратуре говорят, что в это время он уже держал в руке коробку со спичками. Соседи вывели фигуранта на улицу. Он испугался и сбежал, впоследствии его разоблачили правоохранители и направили в суд материалы по факту покушения на умышленное убийство нескольких человек (ч. 3 ст. 15 п. и 1 ч. 2 ст. 115 УКУ).

Однако суд переквалифицировал действия 32-летнего фигуранта и признал его виновным в хулиганстве, назначив пять лет тюрьмы.

«Обвиняемый вину не признал и указал, что намерения на лишение жизни потерпевших у него не было. Однако указанные обстоятельства опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей, которые отмечали, что только совместными усилиями у обвиняемого удалось выбить из рук спички и вытолкать его из подвала, поскольку к тому времени фигурант уже полностью облил потерпевших бензином, то есть совершил все действия, необходимые для доведения своего преступного умысла до конца», — подчеркнули правоохранители.

Сейчас прокуроры просят отменить указанный приговор и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.