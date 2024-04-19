Житель Харьковщины поставлял на АЗС контрафактное топливо: что ему грозит

Жителя Харьковщины будут судить за незаконную продажу контрафактного горючего.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, мужчина перевозил горюче-смазочные материалы с помощью автомобиля с цистерной объемом почти 95 тысяч литров. Он поставлял горючее на АЗС, и продавал его за наличные деньги вне фискального контроля.

Во время обысков из резервуаров детективы изъяли более 30 тысяч литров бензина, ориентировочной стоимостью более 1,5 млн грн.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 УКУ. Фигуранту грозит штраф от 5 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленных товаров.