Житель Харківщини поставляв на АЗС контрафактне пальне: що йому загрожує

Жителя Харківщини судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, чоловік перевозив пально-мастильні матеріали за допомогою автомобіля з цистерною об’ємом майже 95 тисяч літрів. Він поставляв пальне на АЗС, і продавав його за готівку поза фіскальним контролем.

Під час обшуків з резервуарів детективи вилучили понад 30 тисяч літрів бензину, орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ. Фігуранту загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовлених товарів.