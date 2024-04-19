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Житель Харківщини поставляв на АЗС контрафактне пальне: що йому загрожує

Суспільство 15:43   19.04.2024
Вікторія Яковенко
Житель Харківщини поставляв на АЗС контрафактне пальне: що йому загрожує Фото: Бюро економічної безпеки України

Жителя Харківщини судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, чоловік перевозив пально-мастильні матеріали за допомогою автомобіля з цистерною об’ємом майже 95 тисяч літрів. Він поставляв пальне на АЗС, і продавав його за готівку поза фіскальним контролем.

Під час обшуків з резервуарів детективи вилучили понад 30 тисяч літрів бензину, орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ. Фігуранту загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовлених товарів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 15:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харківщини судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального.".