Житель Харківщини поставляв на АЗС контрафактне пальне: що йому загрожує
Фото: Бюро економічної безпеки України
Жителя Харківщини судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального.
Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, чоловік перевозив пально-мастильні матеріали за допомогою автомобіля з цистерною об’ємом майже 95 тисяч літрів. Він поставляв пальне на АЗС, і продавав його за готівку поза фіскальним контролем.
Під час обшуків з резервуарів детективи вилучили понад 30 тисяч літрів бензину, орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ. Фігуранту загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовлених товарів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бензин, БЭБ, контрафактное, суд, топливо, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харківщини судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального.".