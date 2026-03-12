Сколько стоят семена, почва и горшки в Харькове: цены сообщили в мэрии
Цены на семена цветов и овощей в Харькове по сравнению с мартом 2025 года выросли на 15-20%, говорится в анализе департамента административных услуг и потребительского рынка городского совета.
Как отмечают в мэрии, стоимость семян зависит от вида, сорта, производителя и объема упаковки. В среднем они составляют от 8 до 35 грн за упаковку, а вес семян колеблется от 0,2 до 20 г в зависимости от культуры.
Стоимость почвы и субстратов, по данным горсовета, зависит от состава, объема и торговой марки. Субстрат для рассады с торфом стоит от 45 грн/10 л, универсальный грунт – от 90 грн/20 л.
Цены на пластиковые горшки составляют от 4 грн/шт., на торфяные – от 5 грн/шт.
Читайте также: Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько стоят семена, почва и горшки в Харькове: цены сообщили в мэрии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 15:13;