Сколько стоят семена, почва и горшки в Харькове: цены сообщили в мэрии

Общество 15:13   12.03.2026
Виктория Яковенко
Сколько стоят семена, почва и горшки в Харькове: цены сообщили в мэрии

Цены на семена цветов и овощей в Харькове по сравнению с мартом 2025 года выросли на 15-20%, говорится в анализе департамента административных услуг и потребительского рынка городского совета.

Как отмечают в мэрии, стоимость семян зависит от вида, сорта, производителя и объема упаковки. В среднем они составляют от 8 до 35 грн за упаковку, а вес семян колеблется от 0,2 до 20 г в зависимости от культуры.

Стоимость почвы и субстратов, по данным горсовета, зависит от состава, объема и торговой марки. Субстрат для рассады с торфом стоит от 45 грн/10 л, универсальный грунт – от 90 грн/20 л.

Цены на пластиковые горшки составляют от 4 грн/шт., на торфяные – от 5 грн/шт.

Автор: Виктория Яковенко
