Что с ценами на Харьковщине: овощи подорожали, мясо упало в цене (статистика)

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в феврале по сравнению с декабрем и прошлым годом.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,1%, с февраля прошлого года – на 8,2%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на овощи (на 11,5%). Также подорожала связь (на 5,2%) и яйца (на 3,7%). Прибавили в цене и сахар, рыба и фрукты.

При этом подешевело масло (на 3,7%). Снизились цены на мясо и железнодорожный транспорт (на 2,4%), одежду и обувь (на 1,9%), сыр и масло (на 0,4%).

Напомним, цены на семена цветов и овощей в Харькове по сравнению с мартом 2025 года выросли на 15-20%, сообщали в департаменте административных услуг и потребительского рынка городского совета. Как отмечают в мэрии, стоимость семян зависит от вида, сорта, производителя и объема упаковки. В среднем они составляют от 8 до 35 грн. за упаковку, а вес семян колеблется от 0,2 до 20 г в зависимости от культуры.