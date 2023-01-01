31 декабря в Харькове было аномально теплым, но не побило температурный рекорд

Последний день 2022 года стал едва ли не самым теплым в Харькове за всю историю метеорологических наблюдений.

Согласно информации синоптических порталов, 31 декабря максимальная температура в Харькове составила 5,1 градуса тепла, что почти на 8 градусов выше нормы для этой даты. Нормой среднемесячной температуры декабря считается 2,9 градуса мороза.

Самым теплым 31 декабря было в 1960 году — тогда столбики термометров показали 6,5 градусов со знаком «плюс». А вот температурный минимум был зафиксирован в 1969-м — 27 мороза.

1 января было самым теплым в 1971 году. Тогда термометры показали +11. Сегодня максимальная температура в Харькове составила 7,8 градуса, то есть рекорд также не побит.

Температурные рекорды 1 января 2023 года были зафиксированы во Львове и Киеве.