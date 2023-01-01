31 декабря в Харькове было аномально теплым, но не побило температурный рекорд
Последний день 2022 года стал едва ли не самым теплым в Харькове за всю историю метеорологических наблюдений.
Согласно информации синоптических порталов, 31 декабря максимальная температура в Харькове составила 5,1 градуса тепла, что почти на 8 градусов выше нормы для этой даты. Нормой среднемесячной температуры декабря считается 2,9 градуса мороза.
Самым теплым 31 декабря было в 1960 году — тогда столбики термометров показали 6,5 градусов со знаком «плюс». А вот температурный минимум был зафиксирован в 1969-м — 27 мороза.
1 января было самым теплым в 1971 году. Тогда термометры показали +11. Сегодня максимальная температура в Харькове составила 7,8 градуса, то есть рекорд также не побит.
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Температурные рекорды 1 января 2023 года были зафиксированы во Львове и Киеве.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 17:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последний день 2022 года стал едва ли не самым теплым в Харькове за всю историю метеорологических наблюдений.".