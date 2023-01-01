Live
  • Воскресенье 01.01.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🔴

31 декабря в Харькове было аномально теплым, но не побило температурный рекорд

Общество 17:59   01.01.2023
Елена Нагорная
31 декабря в Харькове было аномально теплым, но не побило температурный рекорд Фото: Василий Голосный

Последний день 2022 года стал едва ли не самым теплым в Харькове за всю историю метеорологических наблюдений.

Согласно информации синоптических порталов, 31 декабря максимальная температура в Харькове составила 5,1 градуса тепла, что почти на 8 градусов выше нормы для этой даты. Нормой среднемесячной температуры декабря считается 2,9 градуса мороза.

Самым теплым 31 декабря было в 1960 году — тогда столбики термометров показали 6,5 градусов со знаком «плюс». А вот температурный минимум был зафиксирован в 1969-м — 27 мороза.

1 января было самым теплым в 1971 году. Тогда термометры показали +11. Сегодня максимальная температура в Харькове составила 7,8 градуса, то есть рекорд также не побит.

Читайте также: Погода середины марта: харьковский синоптик рассказал, каким будет 1 января

Температурные рекорды 1 января 2023 года были зафиксированы во Львове и Киеве.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:55
Защитник с Харьковщины погиб на Бахмутском направлении в первый день года
19:29
Харьковчане не нарушили запрет и воздержались от фейерверков в новогоднюю ночь
18:43
Районы 15 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за новогодние сутки
16:33
Полиция в Харькове возбудила уголовное дело из-за наезда на пешехода
15:19
«Город-герой». Зеленский упомянул о Харькове в новогоднем обращении

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «31 декабря в Харькове было аномально теплым, но не побило температурный рекорд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 17:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последний день 2022 года стал едва ли не самым теплым в Харькове за всю историю метеорологических наблюдений.".