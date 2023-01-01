31 грудня в Харкові було аномально теплим, але не побило температурний рекорд
Останній день 2022 року став чи не найтеплішим у Харкові за всю історію метеорологічних спостережень.
Згідно з інформацією синоптичних порталів, 31 грудня максимальна температура в Харкові склала 5,1 градуса тепла, що майже на 8 градусів вище за норму для цієї дати. Нормою середньомісячної температури грудня вважається 2,9 градуса морозу.
Найтеплішим 31 грудня було 1960 року – тоді стовпчики термометрів показали 6,5 градусів зі знаком “плюс”. А ось температурний мінімум був зафіксований 1969-го – 27 морозу.
1 січня було найтеплішим у 1971 році. Тоді термометри показали +11. Сьогодні максимальна температура в Харкові склала 7,8 градуса, тобто рекорд також не побито.
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Температурні рекорди 1 січня 2023 року були зафіксовані у Львові та Києві.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 17:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останній день 2022 року став чи не найтеплішим у Харкові за всю історію метеорологічних спостережень.".