31 грудня в Харкові було аномально теплим, але не побило температурний рекорд

Останній день 2022 року став чи не найтеплішим у Харкові за всю історію метеорологічних спостережень.

Згідно з інформацією синоптичних порталів, 31 грудня максимальна температура в Харкові склала 5,1 градуса тепла, що майже на 8 градусів вище за норму для цієї дати. Нормою середньомісячної температури грудня вважається 2,9 градуса морозу.

Найтеплішим 31 грудня було 1960 року – тоді стовпчики термометрів показали 6,5 градусів зі знаком “плюс”. А ось температурний мінімум був зафіксований 1969-го – 27 морозу.

1 січня було найтеплішим у 1971 році. Тоді термометри показали +11. Сьогодні максимальна температура в Харкові склала 7,8 градуса, тобто рекорд також не побито.

Температурні рекорди 1 січня 2023 року були зафіксовані у Львові та Києві.