Погода середини березня: харківський синоптик розповів, яким буде 1 січня
Метеоролог Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич зазначив, що 1 січня вся Україна, за винятком високогір’я Карпат, зустріне без снігу та за плюсових температур.
“У перший день нового 2023 року в Україні та майже по всій Європі пануватиме аномальне тепло, а погода нагадуватиме середину березня. У денний час під променями яскравого сонця та підвищеного атмосферного тиску стовпчики термометрів досягнуть позначок +15…+20 °C що на 12 – 17 °C вище за кліматичну норму”, – повідомив Кібальчич на своїй сторінці у Фейсбуці.
В Україні, за його прогнозом, найтепліше буде в західних, південних областях та Криму, де температура вдень сягатиме +15 °C. На решті території України, зокрема на Харківщині, повітря прогріється до +5…+10 °C.
“Сніговий покрив, як і передбачалося, повністю відсутній, за винятком невеликої частини високогір’я Карпат”, – додав метеоролог.
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Зазначимо, що в найближчій синоптичній перспективі, яку наводить Укргідрометцентр, похолодання не передбачається. Плюсові температури точно протримаються до 3 січня.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метеоролог Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич зазначив, що 1 січня вся Україна, за винятком високогір’я Карпат, зустріне без снігу та за плюсових температур".