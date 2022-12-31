Погода середини березня: харківський синоптик розповів, яким буде 1 січня

Метеоролог Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич зазначив, що 1 січня вся Україна, за винятком високогір’я Карпат, зустріне без снігу та за плюсових температур.

“У перший день нового 2023 року в Україні та майже по всій Європі пануватиме аномальне тепло, а погода нагадуватиме середину березня. У денний час під променями яскравого сонця та підвищеного атмосферного тиску стовпчики термометрів досягнуть позначок +15…+20 °C що на 12 – 17 °C вище за кліматичну норму”, – повідомив Кібальчич на своїй сторінці у Фейсбуці.

В Україні, за його прогнозом, найтепліше буде в західних, південних областях та Криму, де температура вдень сягатиме +15 °C. На решті території України, зокрема на Харківщині, повітря прогріється до +5…+10 °C.

“Сніговий покрив, як і передбачалося, повністю відсутній, за винятком невеликої частини високогір’я Карпат”, – додав метеоролог.

Зазначимо, що в найближчій синоптичній перспективі, яку наводить Укргідрометцентр, похолодання не передбачається. Плюсові температури точно протримаються до 3 січня.