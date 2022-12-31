Погода середины марта: харьковский синоптик рассказал, каким будет 1 января

Метеоролог Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич отметил, что 1 января вся Украина, за исключением высокогорья Карпат, встретит без снега и при плюсовых температурах.

«В первый день нового 2023 в Украине и почти по всей Европе будет царить аномальное тепло, а погода будет напоминать середину марта. В дневные часы под лучами яркого солнца и повышенного атмосферного давления столбики термометров достигнут отметок +15…+20 °C, что на 12 — 17 °C выше климатической нормы», — сообщил Кибальчич на своей странице в facebook.

В Украине, по его прогнозу, теплее всего будет в западных, южных областях и Крыму, где температура днем будет достигать +15 °C. На остальной территории Украины, в том числе на Харьковщине, воздух прогреется до +5…+10 °C.

«Снежный покров, как и предполагалось, будет полностью отсутствовать, за исключением небольшой части высокогорья Карпат», — добавил метеоролог.

Отметим, что в ближайшей синоптической перспективе, которую приводит Укргидрометцентр, похолодания не предвидится. Плюсовые температуры точно продержатся до 3 января.