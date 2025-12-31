Дети провалились под лед: курсант харьковского вуза помог их спасти (видео)

В городе Коломыя курсант ХНУВД вместе с подростком и местным жителем спас четырех детей, провалившихся под лед на озере.

«Четверо друзей — мальчик и три девочки в возрасте от 8 до 11 лет — отправились к соседям, но их путь пролег через замерзший пруд. Обманчиво крепкий лед не выдержал: через мгновение все четверо оказались в ледяной воде», — сообщили в ГСЧС Украины.

Крики детей услышал 18-летний курсант харьковского вуза Роман Плихтяк, приехавший домой на каникулы. В ГСЧС говорят: парень мгновенно вызвал спасателей и бросился к пруду.

«К спасению присоединился 16-летний студент местного колледжа Ярема Книщук. Ребята действовали профессионально: побежали к проруби, громко успокаивали детей и давали четкие инструкции, как держаться на воде. Ситуация становилась критической: намокшая зимняя одежда тянула детей на дно, а самый маленький мальчик уже исчез под водой. Ребята нашли вблизи колесо, бросили его детям и из последних сил удерживали их на поверхности», – рассказали спасатели.

В это время на помощь подбежал местный житель Виталий. Мужчина зашел в ледяную воду, подхватил детей и поочередно передал их ребятам на берег.

Отмечается, что самого младшего мальчика вытащили уже без сознания. Роман и Ярема немедленно приступили к реанимации, а девочек сгруппировали вместе, чтобы они грели друг друга. Детей передали медикам скорой.

«Я не имел права на панику. Я будущий правоохранитель. Страшнее всего было слышать эти крики и осознавать, что детей много, а секунды неумолимо тают», — сказал Роман Плихтяк.

В ГСЧС отметили, что после осмотра в больнице дети уже вернулись домой.

Видео: ГСЧС Украины