Діти провалилися під лід: курсант харківського вишу допоміг їх врятувати 📹

У місті Коломия курсант ХНУВС разом із підлітком та місцевим жителем врятував чотирьох дітей, які провалилися під кригу на озері.

«Четверо друзів — хлопчик і три дівчинки віком від 8 до 11 років — вирушили до сусідів, але їх шлях проліг через замерзлу водойму. Оманливо міцна крига не витримала: за мить усі четверо опинилися у крижаній воді», – повідомили у ДСНС України.

Крики дітей почув 18-річний курсант харківського вишу Роман Пліхтяк, який приїхав додому на канікули. У ДСНС кажуть: хлопець миттєво викликав рятувальників і кинувся до ставка.

«До порятунку долучився 16-річний студент місцевого коледжу Ярема Книщук. Хлопці діяли професійно: поки бігли до ополонки, голосно заспокоювали малечу та давали чіткі інструкції, як триматися на воді. Ситуація ставала критичною: намоклий зимовий одяг тягнув дітей на дно, а найменший хлопчик уже зник під водою. Хлопці знайшли поблизу колесо, кинули його дітям і з останніх сил утримували їх на поверхні», – розповіли рятувальники.

У цей момент на допомогу підбіг місцевий мешканець Віталій. Чоловік зайшов у крижану воду, підхопив дітей і по черзі передав їх хлопцям на берег.

Зазначається, що наймолодшого хлопчика витягли вже без свідомості. Роман і Ярема негайно розпочали реанімацію, а дівчаток згрупували разом, щоб вони гріли одна одну. Дітей передали медикам «швидкої».

«Я не мав права на паніку. Я — майбутній правоохоронець. Найстрашніше було чути ці крики й усвідомлювати, що дітей багато, а секунди невблаганно тануть», – сказав Роман Пліхтяк.

У ДСНС зазначили, що після огляду в лікарні діти вже повернулися додому.

Відео: ДСНС України