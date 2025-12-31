Live

Діти провалилися під лід: курсант харківського вишу допоміг їх врятувати 📹

Суспільство 10:35   31.12.2025
Вікторія Яковенко
Діти провалилися під лід: курсант харківського вишу допоміг їх врятувати 📹 Фото: ДСНС України

У місті Коломия курсант ХНУВС разом із підлітком та місцевим жителем врятував чотирьох дітей, які провалилися під кригу на озері.

«Четверо друзів — хлопчик і три дівчинки віком від 8 до 11 років — вирушили до сусідів, але їх шлях проліг через замерзлу водойму. Оманливо міцна крига не витримала: за мить усі четверо опинилися у крижаній воді», – повідомили у ДСНС України.

Крики дітей почув 18-річний курсант харківського вишу Роман Пліхтяк, який приїхав додому на канікули. У ДСНС кажуть: хлопець миттєво викликав рятувальників і кинувся до ставка.

«До порятунку долучився 16-річний студент місцевого коледжу Ярема Книщук. Хлопці діяли професійно: поки бігли до ополонки, голосно заспокоювали малечу та давали чіткі інструкції, як триматися на воді. Ситуація ставала критичною: намоклий зимовий одяг тягнув дітей на дно, а найменший хлопчик уже зник під водою. Хлопці знайшли поблизу колесо, кинули його дітям і з останніх сил утримували їх на поверхні», – розповіли рятувальники.

У цей момент на допомогу підбіг місцевий мешканець Віталій. Чоловік зайшов у крижану воду, підхопив дітей і по черзі передав їх хлопцям на берег.

Зазначається, що наймолодшого хлопчика витягли вже без свідомості. Роман і Ярема негайно розпочали реанімацію, а дівчаток згрупували разом, щоб вони гріли одна одну. Дітей передали медикам «швидкої».

«Я не мав права на паніку. Я — майбутній правоохоронець. Найстрашніше було чути ці крики й усвідомлювати, що дітей багато, а секунди невблаганно тануть», – сказав Роман Пліхтяк.

У ДСНС зазначили, що після огляду в лікарні діти вже повернулися додому.

Відео: ДСНС України

Читайте також: Лід на водоймах – небезпечний: рятувальники звернулися до мешканців Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Діти провалилися під лід: курсант харківського вишу допоміг їх врятувати 📹
Діти провалилися під лід: курсант харківського вишу допоміг їх врятувати 📹
31.12.2025, 10:35
Новини Харкова – головне за 31 грудня: атаки РФ, постраждалі через пожежу
Новини Харкова – головне за 31 грудня: атаки РФ, постраждалі через пожежу
31.12.2025, 10:39
Росіяни атакували на Харківщині 12 разів: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Росіяни атакували на Харківщині 12 разів: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
31.12.2025, 08:08
Медикам «швидкої» погрожував чоловік на Харківщині: подробиці
Медикам «швидкої» погрожував чоловік на Харківщині: подробиці
31.12.2025, 08:41
Сьогодні 31 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 грудня 2025: яке свято та день в історії
31.12.2025, 06:00
Успіхи СОУ в Куп’янську, в РФ нарікають на погоду – ISW
Успіхи СОУ в Куп’янську, в РФ нарікають на погоду – ISW
31.12.2025, 07:15

Новини за темою:

18.12.2025
Під Харковом врятували лебедя: у яку пастку потрапив птах (відео)
15.12.2025
«Це другий випадок був»: як у Куп’янську під обстрілами воїни рятують людей
12.12.2025
Пожежа у Лозовій: одна жінка постраждала, 15 людей врятували (фото)
26.11.2025
Пожежа у Харкові: ДСНСники врятували чоловіка, чому загорівся дім (фото)
17.10.2025
У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Діти провалилися під лід: курсант харківського вишу допоміг їх врятувати 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Коломия курсант ХНУВС разом із підлітком та місцевим жителем врятував чотирьох дітей, які провалилися під кригу на озері.".