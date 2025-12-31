Діти провалилися під лід: курсант харківського вишу допоміг їх врятувати 📹
У місті Коломия курсант ХНУВС разом із підлітком та місцевим жителем врятував чотирьох дітей, які провалилися під кригу на озері.
«Четверо друзів — хлопчик і три дівчинки віком від 8 до 11 років — вирушили до сусідів, але їх шлях проліг через замерзлу водойму. Оманливо міцна крига не витримала: за мить усі четверо опинилися у крижаній воді», – повідомили у ДСНС України.
Крики дітей почув 18-річний курсант харківського вишу Роман Пліхтяк, який приїхав додому на канікули. У ДСНС кажуть: хлопець миттєво викликав рятувальників і кинувся до ставка.
«До порятунку долучився 16-річний студент місцевого коледжу Ярема Книщук. Хлопці діяли професійно: поки бігли до ополонки, голосно заспокоювали малечу та давали чіткі інструкції, як триматися на воді. Ситуація ставала критичною: намоклий зимовий одяг тягнув дітей на дно, а найменший хлопчик уже зник під водою. Хлопці знайшли поблизу колесо, кинули його дітям і з останніх сил утримували їх на поверхні», – розповіли рятувальники.
У цей момент на допомогу підбіг місцевий мешканець Віталій. Чоловік зайшов у крижану воду, підхопив дітей і по черзі передав їх хлопцям на берег.
Зазначається, що наймолодшого хлопчика витягли вже без свідомості. Роман і Ярема негайно розпочали реанімацію, а дівчаток згрупували разом, щоб вони гріли одна одну. Дітей передали медикам «швидкої».
«Я не мав права на паніку. Я — майбутній правоохоронець. Найстрашніше було чути ці крики й усвідомлювати, що дітей багато, а секунди невблаганно тануть», – сказав Роман Пліхтяк.
У ДСНС зазначили, що після огляду в лікарні діти вже повернулися додому.
Відео: ДСНС України
Читайте також: Лід на водоймах – небезпечний: рятувальники звернулися до мешканців Харківщини
