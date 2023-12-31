В Харькове трамвай №12 вышел на маршрут – мэрия

31 декабря на маршрут вышел трамвай №12, который курсирует от Южного вокзала до Центрального парка Харькова.

По данным Харьковского горсовета, трамваи курсируют так:

разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Николая Хвылевого – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – разворотный круг «Центральный парк».

В мэрии обратились к харьковчанам с просьбой не парковать авто на пути маршрута трамваев, в частности, на улице Тринклера возле Сумского рынка.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что трамваи не курсировали по этому маршруту с первых дней полномасштабной войны.