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В Харькове трамвай №12 вышел на маршрут – мэрия

Общество 11:24   31.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове трамвай №12 вышел на маршрут – мэрия Фото: Харьковский горсовет

31 декабря на маршрут вышел трамвай №12, который курсирует от Южного вокзала до Центрального парка Харькова.

По данным Харьковского горсовета, трамваи курсируют так:

разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Николая Хвылевого – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – разворотный круг «Центральный парк».

В мэрии обратились к харьковчанам с просьбой не парковать авто на пути маршрута трамваев, в частности, на улице Тринклера возле Сумского рынка.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что трамваи не курсировали по этому маршруту с первых дней полномасштабной войны.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 11:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 декабря на маршрут вышел трамвай №12, который курсирует от Южного вокзала до Центрального парка Харькова.".