У Харкові трамвай №12 вийшов на маршрут – мерія

31 грудня на маршрут вийшов трамвай №12, який курсує від Південного вокзалу до Центрального парку Харкова.

За даними Харківської міськради, трамваї курсують так:

розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – пл. Першого Травня – розворотне коло «Центральний парк».

У мерії звернулися до харків’ян з проханням не паркувати авто на шляху руху трамваїв, зокрема, на вулиці Трінклера біля Сумського ринку.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що трамваї не курсували цим маршрутом з перших днів повномасштабної війни.