У Харкові трамвай №12 вийшов на маршрут – мерія
Фото: Харківська міськрада
31 грудня на маршрут вийшов трамвай №12, який курсує від Південного вокзалу до Центрального парку Харкова.
За даними Харківської міськради, трамваї курсують так:
розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – пл. Першого Травня – розворотне коло «Центральний парк».
У мерії звернулися до харків’ян з проханням не паркувати авто на шляху руху трамваїв, зокрема, на вулиці Трінклера біля Сумського ринку.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що трамваї не курсували цим маршрутом з перших днів повномасштабної війни.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 31 декабря, маршрут, мерія, терехов, трамвай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 грудня на маршрут вийшов трамвай №12, який курсує від Південного вокзалу до Центрального парку Харкова.".