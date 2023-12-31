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У Харкові трамвай №12 вийшов на маршрут – мерія

Суспільство 11:24   31.12.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові трамвай №12 вийшов на маршрут – мерія Фото: Харківська міськрада

31 грудня на маршрут вийшов трамвай №12, який курсує від Південного вокзалу до Центрального парку Харкова.

За даними Харківської міськради, трамваї курсують так:

розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – пл. Першого Травня – розворотне коло «Центральний парк».

У мерії звернулися до харків’ян з проханням не паркувати авто на шляху руху трамваїв, зокрема, на вулиці Трінклера біля Сумського ринку.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що трамваї не курсували цим маршрутом з перших днів повномасштабної війни.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 11:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 грудня на маршрут вийшов трамвай №12, який курсує від Південного вокзалу до Центрального парку Харкова.".