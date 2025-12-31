Новини Харкова – головне за 31 грудня: як минула ніч
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:52
Загроза балістики та пуск КАБ – причини нічних тривог у Харкові
Спершу сирена звучала о 02:07. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Вже за 10 хвилин пролунав відбій. Сирена знову гуділа вже близько 03:00. У ПС ЗСУ повідомляли про пуск КАБ на Харківщину з півночі.
О 03:38 оголосили відбій у місті.
Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, на Харківщині вдень очікують невеликий сніг, повідомляли у Регіональному центрі з гідрометеорології. У новорічну ніч прогнозують до мінус 12 градусів. Така тенденція зберігатиметься до ночі 2 січня. А от уже 3 числа може початися відлига – в прогнозі від 1 морозу до 4 тепла удень.
Також нагадаємо, 2025 рік відзначився в Харкові 26 температурними рекордами. Для порівняння, у 2024-му їх було 16. Найбільше дивували січень, березень та листопад – середня температура кожного з цих місяців була вищою за норму на 6 градусів. Січень до того ж виявився загалом найтеплішим за всю історію метеоспостережень, його називають аномальним. Попри це, середня температура 2025 року буде на 1 градус нижчою, ніж 2024-го. Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її даними, зима 2025/2026 стане найтеплішою за останнє десятиліття.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: 31 декабря, воздушные силы вс всу, КАБ, как прошла ночь, новини Харкова, тривога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 31 грудня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 06:52;