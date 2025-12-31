Live

Новини Харкова – головне за 31 грудня: як минула ніч

Події 06:52   31.12.2025
Вікторія Яковенко
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:52

Загроза балістики та пуск КАБ – причини нічних тривог у Харкові

Спершу сирена звучала о 02:07. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Вже за 10 хвилин пролунав відбій. Сирена знову гуділа вже близько 03:00. У ПС ЗСУ повідомляли про пуск КАБ на Харківщину з півночі.

О 03:38 оголосили відбій у місті.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, на Харківщині вдень очікують невеликий сніг, повідомляли у Регіональному центрі з гідрометеорології. У новорічну ніч прогнозують до мінус 12 градусів. Така тенденція зберігатиметься до ночі 2 січня. А от уже 3 числа може початися відлига – в прогнозі від 1 морозу до 4 тепла удень.

Також нагадаємо, 2025 рік відзначився в Харкові 26 температурними рекордами. Для порівняння, у 2024-му їх було 16. Найбільше дивували січень, березень та листопад – середня температура кожного з цих місяців була вищою за норму на 6 градусів. Січень до того ж виявився загалом найтеплішим за всю історію метеоспостережень, його називають аномальним. Попри це, середня температура 2025 року буде на 1 градус нижчою, ніж 2024-го. Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її даними, зима 2025/2026 стане найтеплішою за останнє десятиліття.

Автор: Вікторія Яковенко
