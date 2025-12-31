Під Харковом горів будинок удень 31 грудня: що сталося (фото)
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про пожежу в Малій Данилівці. Вона сталася о 13:31 31 грудня.
Зайнявся двоповерховий приватний будинок.
“На час прибуття рятувальників вогонь встиг охопити площу у 100 м кв. Горіли дерев’яні конструкції даху будинку та другого поверху. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось запобігти розповсюдженню вогню на нижній поверх”, – зазначили в ДСНС.
Повністю пожежу загасили о 15:15. Попередньо рятувальники встановили, що причиною стало порушення правил безпеки під час поводження з пічним опаленням. На опублікованих фото – буржуйка, якою, очевидно, спробували прогріти будинок під Новий рік.
Читайте також: Пожежа вирувала в Харкові: двоє людей отримали опіки – ДСНС
З вогнем довелося боротися 25 рятувальникам на шести одиницях техніки.
