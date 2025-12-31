Под Харьковом горел дом днем 31 декабря: что случилось (фото)

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о пожаре в Малой Даниловке. Он случился в 13:31 31 декабря.

Загорелся двухэтажный частный дом.

«К моменту прибытия спасателей огонь успел охватить площадь в 100 м кв. Горели деревянные конструкции крыши дома и второго этажа. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на нижний этаж», — отметили в ГСЧС.

Полностью пожар потушили в 15:15. Предварительно спасатели установили, что причиной стало нарушение правил безопасности при обращении с печным отоплением. На опубликованных фото — буржуйка, которой, очевидно, попытались прогреть дом под Новый год.

С огнем пришлось бороться 25 спасателям на шести единицах техники.