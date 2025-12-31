Росіяни атакували на Харківщині 12 разів: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

12 атак провели військові РФ у Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири бої. Українські оборонці зупинили штурми ворога в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 ударів дронами-камікадзе», – зазначили у Генштабі.