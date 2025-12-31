Live

Росіяни атакували на Харківщині 12 разів: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Фронт 08:08   31.12.2025
Вікторія Яковенко
Росіяни атакували на Харківщині 12 разів: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

12 атак провели військові РФ у Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири бої. Українські оборонці зупинили штурми ворога в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

Фото: Генштаб ЗСУ

«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 ударів дронами-камікадзе», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: Успіхи СОУ в Куп’янську, в РФ нарікають на погоду – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
