Россияне атаковали на Харьковщине 12 раз: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Фронт 08:08   31.12.2025
Виктория Яковенко
12 атак провели военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боя. Украинские защитники остановили штурмы врага в направлениях населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шейковка.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, совершил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 ударов дронами-камикадзе», — отметили в Генштабе.

