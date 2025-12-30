Аномальный 2025-й? Погода в Харькове удивляла и побила 26 рекордов (интервью)

Уходящий 2025 год отметился в Харькове 26 температурными рекордами. Для сравнения, в 2024-м их было 16. Больше всего удивляли январь, март и ноябрь — средняя температура каждого из этих месяцев была выше нормы на 6 градусов. Январь к тому же оказался в целом самым теплым за всю историю метео наблюдений, его называют аномальным. Несмотря на это, средняя температура 2025 года будет на 1 градус ниже, чем 2024-го. Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова. По ее данным, зима 2025/2026 года станет самой теплой за последнее десятилетие. Почему метеорологическая зима наступает в конце декабря, каким будет климат Харьковщины через 30 лет и не станет ли он таким, как сейчас на Херсонщине? Обо всем этом в интервью.

<br />

— Инна, здравствуйте! Спасибо, что согласились на встречу.

— Добрый день, спасибо, что пришли к нам.

Итоги 2025 года

— Каким в целом был уходящий год? Теплее или холоднее?

— Если сравнивать 2024 и 2025 годы, год еще не закончился, но мы можем сказать, что 2025 год будет холоднее 2024-го на 1 градус. Но 2024 и 2025 годы оба очень теплые. Можно сказать, что они войдут в топ-2 самых теплых лет. Что касается осадков, то по городу Харькову за 2024-й выпало 341,8 мм. Но если брать 11 месяцев 2025 года, то здесь уже выпало почти 500 мм осадков. Значительно больше. То есть на 200 мм.

(Среднее количество осадков по Харьковской области за год составляет 558 мм — ред.)

— Средняя годовая температура какая?

— +11,4 была в 2024 году, в этом году где-то будет +10.

— Это такое исключение, 2025 год? Что он стал прохладнее? Предыдущие годы становились теплее?

— 2023 и 2024 годы были в одном диапазоне. +11-+12 градусов. Это средняя годовая температура.

— В 2025 году сколько было температурных рекордов дня? И также, если можно, сравните с предыдущими годами.

— В 2025 году было 26 рекордов. Больше всего было в январе и в апреле. То есть там было шесть рекордов, даже подряд шли. То есть в январе шесть дней подряд и в апреле шесть дней подряд. Если сравнивать с 2024 годом, то там было всего 16 рекордов. И здесь, видите, хоть в 2025 году больше рекордов максимальной температуры, но все равно он становится прохладнее.





— Можно сказать, что январь был в 2025-м аномальным? Или так не говорят вообще специалисты?

— Мы не можем сказать, что аномальным, но как раз в 2025 году, в январе, марте и ноябре, средняя месячная температура была выше нормы на 6 градусов.

(В целом за весь период наблюдений с 1945 по 2025 год – январь текущего года оказался аномально теплым – ред.)

— В каждом из этих месяцев на 6?

— Да, на 5-6 градусов. То есть можно сказать, что это исключения.

— Но это не считается аномалией?

— Да. Что касается осадков за 2025 год, здесь нет каких-либо аномалий. В мае выпало наибольшее количество осадков по Харьковской области. Это было от 56 до 121 мм. Можно сказать, что это 200% от месячной нормы. А в сентябре выпало наименьшее количество осадков. Это было от 6 до 25 мм.

— 12 июля все запомнили: и жители Харькова, и области. Был очень сильный ливень. Мэр Игорь Терехов сравнил его с тем, который запомнили харьковчане после аварии на Диканевских очистных сооружениях. Он сказал, что очень сильный. Но вот я смотрела, что самый сильный последний ливень в Харькове был 14 июля 2020 года. То есть тот, что был в этом году, не был самым сильным. Как оценивать эту силу? Почему в этом году были такие страшные последствия?

— 12-13 июля этого года сложились сложные погодные условия. Что у нас происходило? Из Днепропетровской области к нам перемещался циклон. И когда он дошел до Харьковской области, он пережил свою активную фазу. По городу и местами по области наблюдались умеренные, местами значительные, грозовые дожди. По городу и области выпали осадки. Количество осадков от 0 до 39 мм. А по городу Харькову за сутки выпало 34 мм. И было усиление ветра до 15-16 м/с. А по городу Харькову отмечался шквал 22 м/с. Это были зафиксированные данные нашей метеостанцией. Но если брать фактические визуальные наблюдения, то мы видели, что и падали деревья, и были разрушения сооружений, и сносило крыши. По фактическим визуальным наблюдениям можно сказать, что скорость ветра была 30 м/с. А что касается 2020 года, то, если сравнивать с этим годом, то если в этом году выпало за сутки 34 мм, то в 2020 году за 12 часов выпало 87 мм осадков. Это, получается, было суточным максимумом осадков не только для июля, а вообще для метеостанции «Харьков». То есть, за всю историю никогда не было столько осадков у нас.

Какой будет зима

— Ранее на вашей странице в Telegram я читала, что декабрь должен стать на 2 градуса теплее нормы. Оправдывается ли этот прогноз?

— Да, на декабрь 2025 года мы давали температуру на 2 градуса больше, а именно 1 градус мороза. При климатической норме — 3 градуса мороза. Если смотреть на первую декаду декабря, то температура в Харькове и Харьковской области была от 2 до 4 градусов тепла. И это уже температура выше нормы на 2-3 градуса. И только с 13 декабря температура начала постепенно снижаться за счет поступления холодного воздуха с севера. Но все равно декабрь еще не закончился, температура все равно выровняется. Можно сказать, что прогноз оправдается. Потому что все равно будет температура выше нормы.

— Но если вспомнить прошлый год, вот в середине декабря не было таких морозов.

— Если смотреть на 2024 год, то в декабре средняя температура у нас была от 1 мороза до 1 градуса тепла. Это около нуля. И все равно температура была на 3 градуса выше.

— Вы делаете долгосрочные прогнозы на всю зиму? Потому что от температуры этой зимы очень многое зависит, будут ли харьковчане с отоплением, с электроэнергией.

— Харьковский региональный центр по гидрометрологии не занимается долгосрочными прогнозами. Мы делаем только прогнозы на первые пять дней. Это краткосрочные прогнозы погоды. Долгосрочными занимается Украинский гидрометеорологический институт, и мы можем ссылаться только на их данные.

— Можете ли вы сейчас сослаться?

— В институте говорят, что эта зима будет самой теплой за последнее десятилетие. Но январь все равно будет самым зимним, холодным месяцем. Но все равно температура будет повышаться на 1-2 градуса. От этого, как говорится, никуда не денешься.

— Выше нормы.

— Температуры будут ниже нуля, но все равно, если сравнивать с климатической нормой, они все равно будут выше. И также для января очень характерны, как я вам сказала, вливания холодного воздуха. И что январь, что февраль будут холодными месяцами.

— А согласно климатической норме, какая средняя температура должна быть в январе и в феврале?

— Где-то до 5-6 градусов мороза. Январь и февраль не сильно будут отличаться.

(По данным Укргидрометцентра, средняя температура января 2026 года в Харьковской области составит 6,1 мороза — ред.)

— А снег будет в январе, феврале? Я просто читаю очень много в интернете статей, долгосрочные прогнозы. Международные ученые сказали, что зима будет снежной и очень морозной. А у вас данные наоборот.

— Наоборот, да. Я не могу на это ссылаться. Морозная да, а вот прямо снежная, не скажу вам даже.

— Старшее поколение вспоминает, что в декабре были такие большие сугробы. Почему так происходит? То есть это следствие того потепления, о котором все говорят?

— В прошлые годы снега, и раньше просто снега было очень много. На это есть конкретные причины. Во-первых, были зимы очень морозные. Средние температуры были намного ниже, чем сейчас. Осадки выпадали в основном в виде снега, а не дождя. Морозы задерживались, и снег мог лежать очень долго. Например, месяцами или даже неделями. И была другая циркуляция атмосферы. То есть на Харьковщину, в Украину больше заходили холодные арктические воздушные массы. Что происходит сейчас? Действительно, у нас идет потепление, температура с каждым годом все больше повышается. Морозы не задерживаются, но мы не говорим, что морозы совсем исчезли. А снег либо не выпадает, либо просто не задерживается и очень быстро тает.

— А эти воздушные массы, которые заходят из Арктики, то есть раньше этот процесс как-то по-другому происходил? Почему задерживался холод, а сейчас он не задерживается?

— Потому что процессы, они, как вам сказать, очень быстротечны. То есть если раньше были устойчивыми, они стояли на одном месте, то сейчас это быстротечно и со временем все больше перемещается в восточном направлении.

— А на что ссылаются метеорологи, когда составляют долгосрочный прогноз, что будет самым теплым за 10 лет? То есть, на что они смотрят?

— Чтобы составить долгосрочные прогнозы погоды, все равно их сравнивают с климатическими нормами. Как кто-то говорит, это статистика. Больше по формулам, по статистике. Карты — это больше для краткосрочных прогнозов. На сутки, две-три — максимум.

— Вот прошлая зима, если вспомнить, была очень морозная в феврале, я помню, а в январе-марте были самые теплые дни за всю историю метео наблюдений, были температурные рекорды. То есть прошлая зима удивляла. И когда мы общались с учеными Каразинского университета, они говорили, что ничего такого удивительного не происходит, что такие зимы были. Возможно, и 30 лет назад такая же была зима. Что сейчас она нам кажется аномальной, а 30 лет назад могла быть такая же зима.

<br />

— Да, раньше действительно были такие зимы, как у нас наблюдаются сейчас. То есть теплые и когда наблюдалось очень мало снега. Если смотреть, где-то такие зимы наблюдались в 20-м веке и раньше. В заключение можно сказать, что климат всегда колебался, и это нормально. То есть не может быть постоянно одна погода. И если раньше такие зимы у нас случались один раз в 50 лет, то сейчас это происходит все чаще и чаще.

— То есть эти два мнения, они сочетаются, да? Что на 2 градуса у нас теплее.

— Статьи вижу, пишут каждые 30 лет, да. Но прямо такой категоричной я бы не была. Нет такой формулировки, что именно каждые 30 лет обязательно должно быть повышение температуры. Это как-то будет некорректно даже сказать так. То есть температура постепенно будет повышаться, но это не значит, что именно фиксированно каждые 30 лет это будет +2 градуса.

— И температура продолжит повышаться, но это не значит, что зимы будут все время теплыми?

— Да, не означает. То есть, возможно, в отдельные годы будут такие снежные зимы, как это было когда-то там, десять лет назад.

— Когда у нас в последний раз была такая снежная-снежная зима?

— Это было где-то в 2019, 2018 годах.

— Также хотела спросить, довольно часто сейчас у нас такое, что снег лежит в марте. Это нормально? Может ли быть так, что просто реальная зима не совпадает с календарной?

— Очень часто календарная зима не совпадает с метеорологической зимой. Это очень известный метеорологический факт. Метеорологическая зима у нас начинается, когда средняя температура опускается ниже нуля. Заканчивается метеорологическая зима, когда уже идет устойчивый переход через ноль в сторону «плюса». Вот что происходит сейчас. Сейчас у нас зимы начинаются где-то в конце декабря, потому что температура повышается, и заканчиваются где-то в феврале. То есть зимы у нас постепенно становятся короче. Морозы никуда не деваются, но они все равно не такие устойчивые и не очень задерживаются. Если календарная зима у нас длится три месяца, то метеорологическая зима у нас может быть месяц и полтора.

— И она будет сокращаться в комплексе с потеплением?

— В будущем, да. Если смотреть лет через 30, то, конечно, у нас будет зима короче, а лето, наоборот, будет жарче и будет занимать большой период.

— То есть через 30 лет, какую зиму мы можем иметь и какое лето по продолжительности?

— Ну, через 30 лет, думаю, что в Харьковской области температура будет повышаться, но, знаете, если сравнивать с югом Украины, то Харьковщина не станет югом Украины. География никуда не денется. Где находится Харьков, где находится юг Украины. И очень в Харьковской области, на юго-востоке Украины, происходят вливания холодного воздуха и происходят перепады температуры.

— Но раньше они не были характерны для Харьковской области, вот такие перепады?

— Раньше просто зимы были суровее. Сейчас все равно будет немного спадать, и климат будет более сухим и жарким.

Изменения климата

— Слышала заявление, что Харьковщина за 30 лет может стать, вообще климат превратиться в такой, как на Херсонщине.

— Почему люди сравнивают Харьковскую область с Херсонской? Ну, наверное, потому, что у нас сейчас температура больше подходит к южным областям Украины. Происходят частые засухи и летом больше становятся периоды с жаркой погодой. Но температура не равна климату. То есть да, действительно, можно сказать, что Харьковская область достигла показателей температуры, которые были в Херсонской области 30 лет назад. Но климат – это еще и сезонность, и количество осадков, это и влага, и почвы, и ветры. То есть, как говорится, это все скомпоновано.

— Что касается осадков, в Харьковской области сейчас влажнее, чем в Херсонской области 30 лет назад?

— Да, влажнее. Можно сказать, что постепенно климат Харьковской области будет становиться суше и теплее, но он не будет Херсонской областью.

— Немного уже затронули эту тему. Один из Telegram-каналов в ноябре опубликовал инфографику, и телеграм-канал ссылался на данные Центральной физической обсерватории и Украинского гидрометеорологического института. И там была такая информация, что средняя температура воздуха в Харьковской области к 2040 году может вырасти на 1-2 градуса. В публикации говорилось, что за предыдущие 30 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла на 1,8 градуса. То есть, это то, что мы уже затронули, что каждые 30 лет становится теплее на 2 градуса. Можете ли вы об этом также сказать? Так это или нет? Или, возможно, это ошибка?

— Некорректно говорить, что каждые 30 лет +2 градуса — это неправильное обобщение. Вообще в климатологии 30 лет — это стандартный период сравнения климатических норм. Где-то с конца 19 века Земля, не только Украина, а вся Земля постепенно, температура повышалась где-то на 1-1,5 градуса. И это уже будет не 30 лет, а 120. То есть, брать с конца 19 века. А если брать наши широты, Европу, Украину, то здесь у нас температура где-то повышается на 0,3-0,6 градуса за последние 30 лет, а не на 2 градуса.

Как делают прогнозы

— Всегда говорят, за всю историю, за все время метео наблюдений. Метео наблюдения для Харькова, как давно они проводятся?

— Метеорологические наблюдения в городе Харькове начались у нас в 1932 году и продолжаются по настоящее время.

— Сейчас у нас война. Как изменилась, возможно, ваша работа, ваша деятельность?

— Нам подчинены десять метеостанций. Сейчас мы остались без метеостанции «Купянск». В нашем подчинении девять метеостанций. Это Харьков, Золочев, Богодухов, Коломак, Берестин, Великий Бурлук, Слобожанское, Изюм и Лозовая.

— Как передаются данные с этих станций? Как вы делаете эти прогнозы?

— Вообще на метеорологической станции работают наблюдатели, метеорологи, которые каждые три часа выходят на метеоплощадку в любую погоду и проводят наблюдения. Далее все эти данные кодируются специальным метеорологическим кодом и отправляются в центры погоды. Как работают синоптики? Существуют базы данных, которые как раз представлены на мониторе. База данных Weserzentral, немецкий сайт, где мы можем посмотреть погоду по слоям атмосферы, температуру не только на 2 метрах от поверхности Земли, но и на высотах. Также здесь можно увидеть направление и скорость ветра. То есть все параметры, которые интересуют синоптика.

— То есть вы можете пользоваться другими сайтами, международными, не только украинскими. Вы как-то покупаете доступ к ним?

— Эти сайты находятся в свободном доступе, но их нужно, как говорится, правильно уметь читать. Вот поле барическое. Белые линии — это изобары. Изобары — это линии, которые объединяют значения атмосферного давления. То есть существуют циклоны и антициклоны, как мы знаем. Циклоны — это область пониженного давления. Если на Харьковскую область идет циклон, то нужно ожидать дождя, то есть осадков. Если, например, наоборот, антициклон, то зимой это будет морозная погода и без осадков, а летом, наоборот, будет жарко. И именно по этим картам мы можем смотреть, как перемещаются атмосферные процессы, как перемещаются атмосферные фронты. И так составляем прогноз погоды.

— Возможно ли, что вы используете искусственный интеллект или задумываетесь над этим? Мог бы он вам как-то помочь в вашей работе?

— Нет, искусственный интеллект мы не используем, потому что мы больше доверяем проверенным сайтам и фактическим данным.

— А проводите ли вы такой мониторинг, оправдываются ли ваши прогнозы?

— Да, конечно.

— Какой процент оправдывается? А какой нет? За 2025 год или в целом?

— Мы делаем оценку каждый день и меньше, чем 95% у нас не бывает. Сбываемость прогноза погоды. Они достоверны, можно сказать. Да, большой показатель. Менее 95% нет. Как я сказала, мы делаем краткосрочные прогнозы погоды на первые-пятые сутки. Чем краткосрочнее прогноз, тем он точнее.

— Понятно, что вы бы тогда могли посоветовать свой ресурс. Что еще возможно? Потому что очень большое количество сайтов. Чем еще могут пользоваться харьковчане, по вашему мнению? Возможно, вы доверяете каким-то сайтам?

— Если люди умеют пользоваться, умеют читать синоптические карты, сайты умеют читать, то можно пользоваться почти любым. Это и Германия, и польские сайты. Но все равно больше доверяем нашим сайтам.

— А эти сайты, как «Синоптик», что-то подобное, как они работают? Вообще, им следует доверять?

— Например, «Синоптик». Они не учитывают особенности климата. То есть там можно взять полностью всю планету. То есть для каждой страны есть свои разработчики, которые подкорректируют для своей страны это. Для Украины там никаких данных.

— А какими вообще они данными пользуются? Этими большими порталами?

— Берут данные с метеорологических площадок каждые три часа.

— Почему прогнозы не сбываются? Как так происходит? Вы говорите, что у вас только 5% тех, которые не сбываются.

— Несмотря на то, что в прогнозировании мы вышли вперед, есть очень большие достижения, но все равно мы не можем дать 100% гарантию сбываемости прогноза. И это, наверное, все же обусловлено тем, что погода никогда не стоит на месте. То есть сегодня, сейчас может быть солнечно, буквально через 10-15 минут все небо покроют облака. Вот. А это понимаем мы с вами, как люди. А, как говорят, интернет, сайт, тоже искусственный интеллект, до него еще очень далеко. Поэтому иногда не совпадает то, что написано на сайте, и то, что у нас за окном.

— Влияет ли как-то разница в рельефе? У нас в Харькове есть более высокие точки, есть более низкие. В каком-то определенном районе дождь, а в другом снег.

— Конечно, влияет. Особенно это у нас происходит летом. Когда очень активная фаза грозовых явлений, где у нас могут наблюдаться грозы, шквалы и град. На Салтовке у нас может выпадать количество осадков, например, суточная норма, а в центре, наоборот, нет. Потому что Харьков не очень маленький город, миллионный город, поэтому это все норма.

— Возможно, что-то мы не обсудили. Возможно, что-то вы бы хотели добавить или пожелать харьковчанам какой-то погоды на праздники и не только на праздники.

— Нашим харьковчанам пожелаем крепкого здоровья, мирного неба и солнечных дней.

— Спасибо вам за разговор.

— Спасибо вам. Приходите еще к нам.