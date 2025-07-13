Сорванные крыши, поваленные деревья – последствия урагана на Харьковщине
Непогода повалила строительный кран и оставила 30 тысяч абонентов без света на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Чугуевском районе погибла 56-летняя женщина, на которую упало дерево.
В Салтовском районе Харькова пострадали 3 человека, потому что ураган сорвал крышу частного дома.
В Основянском районе Харькова травмирована 7-летняя девочка из-за падения дерева
В Шевченковском районе Харькова 52-летний мужчина получил травму головы из-за падения дерева на автомобиль.
В Слободском районе Харькова упал поворотный башенный кран.
Из-за удара молнии дерево упало на электричку, шедшую возле станции Покотиловка Харьковского района, и пробило окно.
В Харьковской области около 30 тыс. абонентов остались без электроэнергии
В Харькове коммунальщики до сих пор устраняют последствия невиданного урагана. По состоянию на 7:00 утра они распилили 11 деревьев и 22 большие ветки, сообщили в Харьковском горсовете. Восстановили 14 из 17 оборванных проводов наружного освещения.
В результате непогоды уже зафиксировали 72 случая повреждения кровель и парапетов, повалены 132 дерева и обломаны 122 большие ветви.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: деревья, крыша, непогода, Олег Синегубов, пострадавшие, ураган, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 08:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Непогода повалила строительный кран и оставила 30 тысяч абонентов без света на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".