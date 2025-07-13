Live
  • Вс 13.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Сорванные крыши, поваленные деревья – последствия урагана на Харьковщине

Происшествия 08:23   13.07.2025
Оксана Якушко
Сорванные крыши, поваленные деревья – последствия урагана на Харьковщине Фото: ХОВА

Непогода повалила строительный кран и оставила 30 тысяч абонентов без света на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе погибла 56-летняя женщина, на которую упало дерево.

В Салтовском районе Харькова пострадали 3 человека, потому что ураган сорвал крышу частного дома.

В Основянском районе Харькова травмирована 7-летняя девочка из-за падения дерева

В Шевченковском районе Харькова 52-летний мужчина получил травму головы из-за падения дерева на автомобиль.

В Слободском районе Харькова упал поворотный башенный кран.

Из-за удара молнии дерево упало на электричку, шедшую возле станции Покотиловка Харьковского района, и пробило окно.

В Харьковской области около 30 тыс. абонентов остались без электроэнергии

В Харькове коммунальщики до сих пор устраняют последствия невиданного урагана. По состоянию на 7:00 утра они распилили 11 деревьев и 22 большие ветки, сообщили в Харьковском горсовете. Восстановили 14 из 17 оборванных проводов наружного освещения.

В результате непогоды уже зафиксировали 72 случая повреждения кровель и парапетов, повалены 132 дерева и обломаны 122 большие ветви.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Читайте также: Харьков частично без света, есть погибшая и пострадавшие: все последствия бури

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории
13.07.2025, 06:00
Харьков частично без света, есть погибшая и пострадавшие: все последствия бури
Харьков частично без света, есть погибшая и пострадавшие: все последствия бури
12.07.2025, 23:18
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
12.07.2025, 21:42
Сорванные крыши, поваленные деревья – последствия урагана на Харьковщине
Сорванные крыши, поваленные деревья – последствия урагана на Харьковщине
13.07.2025, 08:23
Кратковременный дождь и град накроет Харьковщину – прогноз погоды на 13 июля
Кратковременный дождь и град накроет Харьковщину – прогноз погоды на 13 июля
12.07.2025, 20:40
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, сильная буря
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, сильная буря
12.07.2025, 22:49

Новости по теме:

23:18
Харьков частично без света, есть погибшая и пострадавшие: все последствия бури
08:15
Как работает прифронтовое Изюмское надлесничество ГП «Леса Украины»
19:34
На Харьковщине в 2023 году незаконно рубили лес: кто будет отвечать в суде
13:45
Более 20 деревьев обрезали в Харькове за несколько дней – что случилось (фото)
19:33
На 2 миллиона гривен браконьеры нарубили леса в Харьковской области

Вы читали новость: «Сорванные крыши, поваленные деревья – последствия урагана на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 08:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Непогода повалила строительный кран и оставила 30 тысяч абонентов без света на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".