Сорванные крыши, поваленные деревья – последствия урагана на Харьковщине

Непогода повалила строительный кран и оставила 30 тысяч абонентов без света на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе погибла 56-летняя женщина, на которую упало дерево.

В Салтовском районе Харькова пострадали 3 человека, потому что ураган сорвал крышу частного дома.

В Основянском районе Харькова травмирована 7-летняя девочка из-за падения дерева

В Шевченковском районе Харькова 52-летний мужчина получил травму головы из-за падения дерева на автомобиль.

В Слободском районе Харькова упал поворотный башенный кран.

Из-за удара молнии дерево упало на электричку, шедшую возле станции Покотиловка Харьковского района, и пробило окно.

В Харьковской области около 30 тыс. абонентов остались без электроэнергии

В Харькове коммунальщики до сих пор устраняют последствия невиданного урагана. По состоянию на 7:00 утра они распилили 11 деревьев и 22 большие ветки, сообщили в Харьковском горсовете. Восстановили 14 из 17 оборванных проводов наружного освещения.

В результате непогоды уже зафиксировали 72 случая повреждения кровель и парапетов, повалены 132 дерева и обломаны 122 большие ветви.