Live

«Более 200 боевых вылетов»: что известно о погибшем штурмане Су-27 из Харькова

Фронт 12:45   09.12.2025
Виктория Яковенко
«Более 200 боевых вылетов»: что известно о погибшем штурмане Су-27 из Харькова Фото: 39 бригада тактической авиации

Накануне, 8 декабря, во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, он выполнял боевой вылет на истребителе Су-27. Обстоятельства трагедии выясняются.

В 39-й бригаде тактической авиации уточнили, что погибшему было 48 лет. Он родом из Харькова.

«Он был опытным офицером бригады. Свою службу в ВСУ начал еще в 1995 году, посвятив небу и военной авиации почти три десятилетия. С детства мечтал стать летчиком и прошел путь – от юного курсанта ХИЛ до настоящего аса. Совершил более 200 боевых вылетов на истребителе Су-27, уничтожая оккупанта на разных направлениях фронта, сбивал вражеские воздушные цели, наносил удары по наземным объектам противника, участвовал в десятках сложных воздушных операций», — рассказали в бригаде.

Евгений Иванов награжден орденом «За мужество» ІІ и ІІІ степеней, отличием президента Украины «За оборону Украины», а также медалью «Железный крест».

«В свой последний полет подполковник Иванов отправился так, как делал всю жизнь — спокойно, уверенно и до конца, честно выполняя свой долг. Он погиб, оставаясь верным присяге и делу, которому служил с честью», — добавили в бригаде.

У штурмана остались жена и маленький сын.

Читайте также: Генштаб: россияне пытались прорваться на Харьковщине 12 раз

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 9 декабря: РФ продвинулась на Боровском направлении
Новости Харькова — главное 9 декабря: РФ продвинулась на Боровском направлении
09.12.2025, 12:23
Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики
Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики
09.12.2025, 08:49
Трое пострадавших, есть разрушения: Синегубов рассказал о последствиях ударов
Трое пострадавших, есть разрушения: Синегубов рассказал о последствиях ударов
09.12.2025, 08:57
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушил пожарный поезд (видео)
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушил пожарный поезд (видео)
08.12.2025, 21:02
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 21:57
Денис Парамонов: обеспечим Киевский центр детской кардиохирургии оснащением
Денис Парамонов: обеспечим Киевский центр детской кардиохирургии оснащением
09.12.2025, 13:23

Новости по теме:

06.12.2025
Новости Харькова – главное за 6 декабря: День Святого Николая, что со светом
01.11.2025
Новости Харькова – главное 1 ноября: как прошел Хэллоуин, 80 ударов за месяц
17.09.2025
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова
02.08.2025
Новости Харькова — главное за 2 августа: разрушения в июле, пострадал ребенок
14.06.2025
Ночью «Шахеды» атаковали Изюм – местная администрация


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Более 200 боевых вылетов»: что известно о погибшем штурмане Су-27 из Харькова», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2025 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 8 декабря, во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.".