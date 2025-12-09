«Более 200 боевых вылетов»: что известно о погибшем штурмане Су-27 из Харькова

Накануне, 8 декабря, во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, он выполнял боевой вылет на истребителе Су-27. Обстоятельства трагедии выясняются.

В 39-й бригаде тактической авиации уточнили, что погибшему было 48 лет. Он родом из Харькова.

«Он был опытным офицером бригады. Свою службу в ВСУ начал еще в 1995 году, посвятив небу и военной авиации почти три десятилетия. С детства мечтал стать летчиком и прошел путь – от юного курсанта ХИЛ до настоящего аса. Совершил более 200 боевых вылетов на истребителе Су-27, уничтожая оккупанта на разных направлениях фронта, сбивал вражеские воздушные цели, наносил удары по наземным объектам противника, участвовал в десятках сложных воздушных операций», — рассказали в бригаде.

Евгений Иванов награжден орденом «За мужество» ІІ и ІІІ степеней, отличием президента Украины «За оборону Украины», а также медалью «Железный крест».

«В свой последний полет подполковник Иванов отправился так, как делал всю жизнь — спокойно, уверенно и до конца, честно выполняя свой долг. Он погиб, оставаясь верным присяге и делу, которому служил с честью», — добавили в бригаде.

У штурмана остались жена и маленький сын.