«Более 200 боевых вылетов»: что известно о погибшем штурмане Су-27 из Харькова
Накануне, 8 декабря, во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, он выполнял боевой вылет на истребителе Су-27. Обстоятельства трагедии выясняются.
В 39-й бригаде тактической авиации уточнили, что погибшему было 48 лет. Он родом из Харькова.
«Он был опытным офицером бригады. Свою службу в ВСУ начал еще в 1995 году, посвятив небу и военной авиации почти три десятилетия. С детства мечтал стать летчиком и прошел путь – от юного курсанта ХИЛ до настоящего аса. Совершил более 200 боевых вылетов на истребителе Су-27, уничтожая оккупанта на разных направлениях фронта, сбивал вражеские воздушные цели, наносил удары по наземным объектам противника, участвовал в десятках сложных воздушных операций», — рассказали в бригаде.
Евгений Иванов награжден орденом «За мужество» ІІ и ІІІ степеней, отличием президента Украины «За оборону Украины», а также медалью «Железный крест».
«В свой последний полет подполковник Иванов отправился так, как делал всю жизнь — спокойно, уверенно и до конца, честно выполняя свой долг. Он погиб, оставаясь верным присяге и делу, которому служил с честью», — добавили в бригаде.
У штурмана остались жена и маленький сын.
Читайте также: Генштаб: россияне пытались прорваться на Харьковщине 12 раз
Новости по теме:
- Категории: Фронт; Теги: воздушные силы вс всу, летчик, новости Харькова, погиб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Более 200 боевых вылетов»: что известно о погибшем штурмане Су-27 из Харькова», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2025 в 12:45;