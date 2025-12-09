Генштаб: россияне пытались прорваться на Харьковщине 12 раз
В течение минувших суток в Харьковской области зафиксировали 12 боев, проинформировал Генштаб ВСУ.
Так на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал восемь раз около Волчанска, Синельниково и Отрадного.
На Купянском – ВСУ отбили четыре штурма россиян в районе Петропавловки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб. Кроме того, было привлечено для поражения 6254 дронов-камикадзе и совершено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.
