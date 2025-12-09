Генштаб: росіяни намагалися прорватися на Харківщині 12 разів
Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 12 боїв, проінформував Генштаб ЗСУ.
Так на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував вісім разів біля Вовчанська, Синельникового та Одрадного.
На Куп’янському – ЗСУ відбили чотири штурми росіян у районі Петропавлівки та Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.
