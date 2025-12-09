Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що російські блогери скаржаться на неналежне забезпечення росіян на Південно-Слобожанському напрямку та значні втрати в лавах окупантів.
Так один із блогерів повідомляв, що біля Стариці та Вовчанська ЗС РФ не забезпечені необхідною провізією. За його інформацією, не вистачає навіть води.
“Блогер скаржився, що недостатня розвідка, артилерійська підтримка та евакуація поранених призвели до великих втрат у батальйоні”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Також блогери писали, що окупанти повністю захопили Піщане – населений пункт на Куп’янському напрямку. Однак ця інформація виявилася фейковою.
Тим часом аналітики все ж таки зафіксували просування росіян на Борівському напрямку.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Нововодяного (на південний схід від Борової)”, – додали в ISW.
