«Понад 200 бойових вильотів»: що відомо про загиблого штурмана Су-27 з Харкова

Фронт 12:45   09.12.2025
Вікторія Яковенко
«Понад 200 бойових вильотів»: що відомо про загиблого штурмана Су-27 з Харкова Фото: 39 бригада тактичної авіації

Напередодні, 8 грудня, під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Євгеній Іванов.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, він виконував бойовий виліт на винищувачі Су-27. Обставини трагедії зʼясовуються.

У 39-й бригаді тактичної авіації уточнили, що загиблому було 48 років. Він родом з Харкова.

«Він був досвідченим офіцером бригади. Свою службу в ЗСУ розпочав ще у 1995 році, присвятивши небу й військовій авіації майже три десятиліття. З дитинства мріяв стати льотчиком і пройшов шлях — від юного курсанта ХІЛ до справжнього аса. Здійснив понад 200 бойових  вильотів на винищувачі Су-27, знищуючи окупанта на різних напрямках фронту, збивав ворожі повітряні цілі, завдавав ударів по наземних об’єктах противника, брав участь у десятках складних повітряних операцій», – розповіли у бригаді.

Євгеній Іванов нагороджений орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, відзнакою президента України «За оборону України», а також медаллю «Залізний хрест».

«У свій останній політ підполковник Іванов вирушив так, як робив це все життя — спокійно, впевнено та до кінця, чесно виконуючи свій обов’язок. Він загинув, залишаючись вірним присязі та справі, якій служив із честю», – додали в бригаді.

У штурмана залишилися дружина та маленький син.

Автор: Вікторія Яковенко
