Новини Харкова – головне за 28 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:45

У Харкові тривога тривала усю ніч – літали ворожі БпЛА

Повітряну тривогу оголосили у місті ще близько 20:30. О 22:30 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожий дрон, який летів у напрямку міста.

Про безпілотники, які кружляли у регіоні, у ПС ЗСУ повідомляли впродовж всієї ночі.

Вже вранці, о 06:10, писали про групу БпЛА, які летіли у бік Харкова.

Близько 06:40 було чутно вибух, який, ймовірно, пролунав за межами міста.