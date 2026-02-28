Live

Новини Харкова – головне за 28 лютого: як минула ніч

28.02.2026
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 28 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:45

У Харкові тривога тривала усю ніч – літали ворожі БпЛА

Повітряну тривогу оголосили у місті ще близько 20:30. О 22:30 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожий дрон, який летів у напрямку міста.

Про безпілотники, які кружляли у регіоні, у ПС ЗСУ повідомляли впродовж всієї ночі.

Вже вранці, о 06:10, писали про групу БпЛА, які летіли у бік Харкова.

Близько 06:40 було чутно вибух, який, ймовірно, пролунав за межами міста.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла: не один, а щонайменше два російські дрони на оптоволокні вже долетіли до околиць Харкова. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Крім епізоду з ударом у дерево, який підтвердила обласна прокуратура, був ще й «приліт» по автівці. Він стався на північній околиці міста. Відео опублікували в російських каналах. А його реальність підтвердив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов. Ці факти свідчать: БпЛА на оптоволокні знайшли довгий наземний коридор в бік Харкова та дістають на відстань близько 21 км. Аналітики зробили невтішний прогноз: таке збільшення дальності дії оптоволоконних FPV дозволить російським військам переслідувати цивільне населення Харкова.
Автор: Вікторія Яковенко
