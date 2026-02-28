Новини Харкова – головне за 28 лютого: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:45
У Харкові тривога тривала усю ніч – літали ворожі БпЛА
Повітряну тривогу оголосили у місті ще близько 20:30. О 22:30 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожий дрон, який летів у напрямку міста.
Про безпілотники, які кружляли у регіоні, у ПС ЗСУ повідомляли впродовж всієї ночі.
Вже вранці, о 06:10, писали про групу БпЛА, які летіли у бік Харкова.
Близько 06:40 було чутно вибух, який, ймовірно, пролунав за межами міста.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, вибух, воздушные силы вс всу, новини Харкова, повітряна тривога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 28 лютого: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 06:45;