Live

Шість пожеж сталося на Харківщині через ворожі удари – ДСНС

Події 10:00   28.02.2026
Вікторія Яковенко
Шість пожеж сталося на Харківщині через ворожі удари – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Минулої доби рятувальники гасили шість пожеж, спричинених російськими обстрілами в Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах області, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«У селі Верхня Роганка внаслідок ворожої атаки БпЛА сталася пожежа у житловому будинку на площі 150 м кв. Постраждалм п’ять осіб, з них двоє дітей. У селищі Золочів внаслідок обстрілу горів будинок на площі 30 м кв. Без постраждалих», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів області, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них – двоє дітей.

Читайте також: Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹
Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹
28.02.2026, 10:39
Сьогодні 28 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 лютого 2026: яке свято та день в історії
28.02.2026, 06:00
Новини Харкова – головне за 28 лютого: де були бої, постраждалі від ударів
Новини Харкова – головне за 28 лютого: де були бої, постраждалі від ударів
28.02.2026, 10:03
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки
28.02.2026, 09:01
Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
28.02.2026, 08:13
ISW: ситуація на фронті на Харківщині, чому скаржаться росіяни
ISW: ситуація на фронті на Харківщині, чому скаржаться росіяни
28.02.2026, 07:12

Новини за темою:

27.02.2026
Підтоплення на Харківщині тривають: скільки випадків було минулої доби (фото)
25.02.2026
Пожежа в п’ятиповерхівці на пр. Індустріальному в Харкові – є загиблий (фото)
24.02.2026
Вранці у Харкові загорілося кафе: чи є постраждалі (фото, відео)
16.02.2026
Вітер валить дерева, підтоплення: як у Харкові й області борються з наслідками
16.02.2026
Жінка загинула внаслідок пожежі в Харкові: чому загорівся дім (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Шість пожеж сталося на Харківщині через ворожі удари – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 10:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники гасили шість пожеж, спричинених російськими обстрілами в Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах області".