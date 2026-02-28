Шість пожеж сталося на Харківщині через ворожі удари – ДСНС

Минулої доби рятувальники гасили шість пожеж, спричинених російськими обстрілами в Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах області, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«У селі Верхня Роганка внаслідок ворожої атаки БпЛА сталася пожежа у житловому будинку на площі 150 м кв. Постраждалм п’ять осіб, з них двоє дітей. У селищі Золочів внаслідок обстрілу горів будинок на площі 30 м кв. Без постраждалих», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів області, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них – двоє дітей.