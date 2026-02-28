Live

Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки

Події 09:01   28.02.2026
Вікторія Яковенко
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них – двоє дітей.

«У с. Великі Хутори постраждав 54-річний чоловік; у с. Іскра постраждав 36-річний чоловік; у с. Верхня Роганка постраждали 67-річний чоловік, 54-річна і 24-річна жінки, 9-річна дівчинка і 4-річний хлопчик», – зазначив Синєгубов.

За його даними, ворожі дрони атакували Новобаварський, Основ’янський, Шевченківський та Салтівський райони Харкова.

Загалом окупанти випустили на регіон дві ракети, три КАБи, дев’ять БпЛА типу «Герань-2», два «ланцети», чотири «молнии», шість FPV-дронів, тип ще 37 БпЛА встановлюють.

У Харкові пошкоджені цивільне підприємство та гараж.

У селищі Золочів постраждав приватний будинок.

У Куп’янському районі пошкоджені автомобілі, молоковоз, автомобіль екстреної меддопомоги, приватний будинок, господарча споруда.

В Ізюмському районі пошкоджені понад 20 будинків, три авто, вісім господарчих споруд, електромережі та екскаватор.

У селищі Коротич постраждали два приватні будинки та дві господарчі споруди, в селі Верхня Роганка та селищі Вільшани пошкоджені приватні будинки.

У Чугуївському районі постраждав елеватор підприємства.

Автор: Вікторія Яковенко
