Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 19 населенных пунктов области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали семь человек, среди них – двое детей.

«В с. Великие Хутора пострадал 54-летний мужчина; в с. Искра пострадал 36-летний мужчина; в с. Верхняя Роганка пострадали 67-летний мужчина, 54-летняя и 24-летняя женщины, 9-летняя девочка и 4-летний мальчик», – отметил Синегубов.

По его данным, вражеские дроны атаковали Новобаварский, Основянский, Шевченковский и Салтовский районы Харькова.

В общем оккупанты выпустили на регион две ракеты, три КАБа, девять БпЛА типа «Герань-2», два «Ланцета», четыре «Молнии», шесть FPV-дронов, тип еще 37 БпЛА устанавливают.

В Харькове повреждены гражданское предприятие и гараж.

В поселке Золочев пострадал частный дом.

В Купянском районе повреждены автомобили, молоковоз, автомобиль экстренной медпомощи, частный дом, хозяйственная постройка.

В Изюмском районе повреждены более 20 домов, три автомобиля, восемь хозяйственных построек, электросети и экскаватор.

В поселке Коротич пострадали два частных дома и две хозяйственные постройки, в селе Верхняя Роганка и поселке Ольшаны повреждены частные дома.

В Чугуевском районе пострадал элеватор предприятия.