Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 19 населенных пунктов области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали семь человек, среди них – двое детей.
«В с. Великие Хутора пострадал 54-летний мужчина; в с. Искра пострадал 36-летний мужчина; в с. Верхняя Роганка пострадали 67-летний мужчина, 54-летняя и 24-летняя женщины, 9-летняя девочка и 4-летний мальчик», – отметил Синегубов.
По его данным, вражеские дроны атаковали Новобаварский, Основянский, Шевченковский и Салтовский районы Харькова.
В общем оккупанты выпустили на регион две ракеты, три КАБа, девять БпЛА типа «Герань-2», два «Ланцета», четыре «Молнии», шесть FPV-дронов, тип еще 37 БпЛА устанавливают.
В Харькове повреждены гражданское предприятие и гараж.
В поселке Золочев пострадал частный дом.
В Купянском районе повреждены автомобили, молоковоз, автомобиль экстренной медпомощи, частный дом, хозяйственная постройка.
В Изюмском районе повреждены более 20 домов, три автомобиля, восемь хозяйственных построек, электросети и экскаватор.
В поселке Коротич пострадали два частных дома и две хозяйственные постройки, в селе Верхняя Роганка и поселке Ольшаны повреждены частные дома.
В Чугуевском районе пострадал элеватор предприятия.
