Шесть пожаров произошло на Харьковщине из-за вражеских ударов – ГСЧС

Происшествия 10:00   28.02.2026
Виктория Яковенко
Шесть пожаров произошло на Харьковщине из-за вражеских ударов – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

За прошедшие сутки спасатели тушили шесть пожаров, вызванных российскими обстрелами в Изюмском, Харьковском, Богодуховском и Чугуевском районах области, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В селе Верхняя Роганка в результате вражеской атаки БпЛА произошел пожар в жилом доме на площади 150 м кв. Пострадали пять человек, из них двое детей. В поселке Золочев в результате обстрела горел дом на площади 30 м кв. Без пострадавших», – рассказали спасатели.

Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 19 населенных пунктов области, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали семь человек, среди них – двое детей.

Читайте также: Три атаки провели оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
