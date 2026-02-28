Шесть пожаров произошло на Харьковщине из-за вражеских ударов – ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели тушили шесть пожаров, вызванных российскими обстрелами в Изюмском, Харьковском, Богодуховском и Чугуевском районах области, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В селе Верхняя Роганка в результате вражеской атаки БпЛА произошел пожар в жилом доме на площади 150 м кв. Пострадали пять человек, из них двое детей. В поселке Золочев в результате обстрела горел дом на площади 30 м кв. Без пострадавших», – рассказали спасатели.

Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 19 населенных пунктов области, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали семь человек, среди них – двое детей.