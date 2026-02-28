Шесть пожаров произошло на Харьковщине из-за вражеских ударов – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
За прошедшие сутки спасатели тушили шесть пожаров, вызванных российскими обстрелами в Изюмском, Харьковском, Богодуховском и Чугуевском районах области, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В селе Верхняя Роганка в результате вражеской атаки БпЛА произошел пожар в жилом доме на площади 150 м кв. Пострадали пять человек, из них двое детей. В поселке Золочев в результате обстрела горел дом на площади 30 м кв. Без пострадавших», – рассказали спасатели.
Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 19 населенных пунктов области, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали семь человек, среди них – двое детей.
Читайте также: Три атаки провели оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрелы, пожары, спасатели;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шесть пожаров произошло на Харьковщине из-за вражеских ударов – ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 10:00;