Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток оккупанты семь раз штурмовали в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Старица и Синельниково.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 43 вражеских атака, отметили в Генштабе.

Напомним, воины Третьего армейского корпуса сорвали самую большую попытку механизированного наступления РФ. Прорваться враг пытался на Лиманско-Боровском направлении. Армии РФ не удалось захватить ни населенные пункты, ни позиции. Соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что «оккупанты предприняли самую масштабную попытку прорыва на Харьковщине с 2024 года».