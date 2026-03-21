Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
С начала суток оккупанты семь раз штурмовали в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Старица и Синельниково.
На Купянском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 43 вражеских атака, отметили в Генштабе.
Напомним, воины Третьего армейского корпуса сорвали самую большую попытку механизированного наступления РФ. Прорваться враг пытался на Лиманско-Боровском направлении. Армии РФ не удалось захватить ни населенные пункты, ни позиции. Соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что «оккупанты предприняли самую масштабную попытку прорыва на Харьковщине с 2024 года».
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 16:33;