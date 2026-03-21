Live

Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:33   21.03.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: 43 ОАБр

С начала суток оккупанты семь раз штурмовали в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Старица и Синельниково.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 43 вражеских атака, отметили в Генштабе.

Напомним, воины Третьего армейского корпуса сорвали самую большую попытку механизированного наступления РФ. Прорваться враг пытался на Лиманско-Боровском направлении. Армии РФ не удалось захватить ни населенные пункты, ни позиции. Соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что «оккупанты предприняли самую масштабную попытку прорыва на Харьковщине с 2024 года».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 16:33;

корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток оккупанты семь раз штурмовали в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".